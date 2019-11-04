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В Узбекистане предложили проводить свадьбы по одному сценарию

05.11.2019 11:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова предложила разработать стандартные сценарии для свадеб и торжеств, "которые вобрали бы в себя национальные ценности и современные аспекты".



Как сообщили местные СМИ, заместитель министра также заявила, что Управление по развитию концертно-зрелищных учреждений при Министерстве культуры и "Узбекконцерт" уже начали работу над выработкой правил по проведению свадеб.


«Что является главной проблемой? Во-первых, сохранение истории и национальных ценностей. Во-вторых, идти в ногу с современностью. На что следует делать акцент при приглашении артистов? Например, президент предлагал, чтобы на свадьбах пели макомы (жанр узбекской профессиональной му­зы­ки уст­ной тра­ди­ции - прим. ред.). Вместе с тем, необходимо привлечь учёных и провести исследования о традиции свадеб, показать, как можно проводить красивые свадьбы", - цитируют Камолу Акилову местные издания.

В сентября этого года в парламенте Узбекситана утвердили Положение о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий.

Согласно утвержденному парламентом порядку, семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться только один день в период времени с 06:00 до 23:00. В зависимости от местных условий городские и районные кенгаши народных депутатов могут определять время угощения пловом отдельно. Проведение семейных мероприятий после 23:00 не допускается.


В семейных торжествах могут принимать участие до 200 человек, а в угощении пловом, связанным с этими мероприятиями, — до 250. В двойной свадьбе могут участвовать до 250 гостей, на плове — до 300.

Мероприятия, посвященные памяти усопших, могут длиться не более трех дней с участием неограниченного числа граждан.

Лица, проводящие свадьбу, должны уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства не менее чем за неделю до проведения мероприятия.

На свадьбах, включая посещение церемонии государственной регистрации брака, а также прибытие и отбытие жениха и невесты в свадебный зал, не разрешается использование более трех легковых автомобилей. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.

Штраф за нарушение порядка проведения свадеб может составить от 2,2 млн до 11,1 млн сумов ($230-$1170).
 
 
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Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова предложила разработать стандартные сценарии для свадеб и торжеств, "которые вобрали бы в себя...
 
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