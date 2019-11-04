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Freedom House признала несвободным интернет в Беларуси. В России все еще хуже

05.11.2019 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитная организация Freedom House обнародовала новый ежегодный рейтинг свободы интернета в разных странах.



Главным абьюзером свободы интернета в мире на сегодня является Китай, но страны СНГ мало отстают от него в перенимании этих практик. Без учета стран Балтии из стран бывшего СССР сегодня свобода интернета есть только в Армении и Грузии, подчеркивают во Freedom House.

Интернет в Кыргызстане и Украине они определяют как "частично свободный", а интернет в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России и Узбекистане правозащитники считают несвободным.

"Несвободный" интернет означает, что: 

1) у пользователей могут возникнуть сложности с доступом к Сети, а власти пытаются блокировать некоторые сайты или приложения, а также контролируют доступ в Сеть через провайдеров 

2) в стране существует цензура контента и намеренная манипуляция им 

3) нарушаются права пользователя: его право на приватность переписки, власти следят за пользователями. 

Также пользователей могут преследовать за его действия в Сети, вплоть до тюремного заключения.

Казахстан наряду с Суданом и Бразилией стал "лидером" по ущемлению свободы интернета в последний год. Авторы доклада отдельно отмечают, что власти этой страны:

- неоднократно отключали каналы интернет-связи,
- блокировали более десятка сайтов казахстанских и международных сайтов,
- ограничивали доступ к соцсетям.

И все это – для того чтобы "заглушить" голоса недовольных властями и сорвать мобилизацию активистов на протесты при помощи соцсетей.

Также правительство Казахстана рассматривает возможности монополизации рынка мобильной связи и установки на мобильные устройства программ слежения по образцу соседнего Китая. 

Также в декабре 2018-го власти Казахстана приобрели у российской компании оборудование для автоматического мониторинга уровня политической активности в соцсетях, потратив на это $4,3 млн. Компания-разработчик оборудования связана с российской спецслужбой ФСБ.

Правозащитники напоминают также, что несколько человек в Казахстане получили реальные сроки за посты или лайки в соцсетях, которые одобряли деятельность запрещенной в стране политической партии "Демократический выбор Казахстана".

В России прошедший год также стал беспрецедентным по количеству арестов за протесты или выражение своего мнения в Сети и отключению властями сайтов и других интернет-ресурсов.

Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей Сети в мире. 40 из 65 стран, исследованных Freedom House, используют программы отслеживания пользователей соцсетей. 

И в целом, по данным организации, за последний год правительства разных стран все чаще стали использовать интернет и социальные сети для того, чтобы следить за своими гражданами, отслеживать их онлайновое поведение и манипулировать результатами выборов.

В 47 странах из 65-ти исследованных людей арестовывали за их политические, социальные или религиозные взгляды. В 31 стране люди подвергались физическому воздействию за свои посты в Сети.

Рейтинг стран по уровню доступа к интернету:

1.Исландия,
2. Эстония,
3. Канада,
4. Германия,
5. Австралия,
6. Великобритания,
7. США,
8. Армения,
19. Грузия.


На последних позициях:

25. Кыргызстан,
32. Украина,
45. Азербайджан,
48. Беларусь,
50. Казахстан,
51. Россия,
58. Узбекистан,
65. Китай.
 
 
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Правозащитная организация Freedom House обнародовала новый ежегодный рейтинг свободы интернета в разных странах.
 
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