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«Впереди, на лихом коне». Как «Чапаев» помогал выявлять немецких шпионов

05.11.2019 12:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Впереди, на лихом коне». Как «Чапаев» помогал выявлять немецких шпионов
«Чапаев в бою». Художник П. Васильев. © / Public domain

85 лет назад, утром 5 ноября 1934 г., в ленинградском кинотеатре «Титан» народу было немного. Мало того что ранний сеанс, так ещё к премьере нового фильма не успели подготовить афиши — второпях сделали только рукописные объявления.

Вечером того же дня кинотеатр «Титан» почти что брали штурмом — это был тот самый случай, когда рекламные ухищрения, в общем, не очень-то и нужны. Люди ломились на просмотр так, как будто это последний киносеанс в истории, а потом всё кино отменят.

«Впереди, на лихом коне». Как «Чапаев» помогал выявлять немецких шпионов Последний бой Чапаева. Как на самом деле погиб легендарный комдив?

Но это было только самое начало. Фильм «Чапаев» Георгия и Сергея Васильевых стартовал с небывалым успехом. Финиша пока нет. Будет ли он вообще — неизвестно. Может, даже и не будет вовсе. В конце концов, Владимир Путин лет пять назад признался, что «Чапаев» — его любимое кино. А это значит, что списывать ленту в утиль или объявлять её устаревшей как минимум неосторожно.

С милостивым отношением представителей высшей власти фильму необыкновенно повезло с самого начала. За всю историю по нему в наших краях рискнул проехаться только один человек. Впрочем, что значит «проехаться»? 10 ноября 1934 г. кинокритик Хрисанф Херсонский опубликовал в газете «Известия» первую после премьеры рецензию на «Чапаева». Где верноподданнически и очень осторожно высказался в том плане, что образ комиссара прописан как-то недостаточно ярко, а ведь это большевик, коммунист! Куда делась руководящая роль партии?

Товарищ Херсонский, разумеется, не мог знать, что к 10 ноября товарищ Сталин смотрел «Чапаева» уже семь раз. И именно после седьмого просмотра заявил: «Чем больше этот фильм смотришь, тем он кажется лучше, тем больше находишь в нём новых черт».

«Впереди, на лихом коне». Как «Чапаев» помогал выявлять немецких шпионов
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В общем, критику вкатили дисциплинарного леща, да такого, что он разразился покаянной статьёй в газете «Кино». Где признавал свои ошибки, от прежних слов отрекался и впредь обещал вести себя хорошо. Эта статья вышла в конце ноября — к тому моменту товарищ Сталин успел посмотреть «Чапаева» уже двенадцать раз. Всего же лучший друг физкультурников смотрел его тридцать восемь (!) раз. Потом считать стало некому — в 1938 г. «нарком кино» Борис Шумяцкий, ответственный за кремлёвские кинопросмотры, был расстрелян.

В том же самом 1938 году на экраны страны вышла вторая серия «Петра I» и ещё один исторический блокбастер — «Александр Невский». Но «Чапаев» даже на этом представительном фоне не выглядел бледно. По-прежнему в кинотеатрах, привлечённые афишей, появлялись мальчишки со стандартным вопросом: «А в этом фильме Чапай тонет?» Получив утвердительный ответ, разворачивались: «Пошли отсюда. Есть такое кино, где он выплывает».

«Впереди, на лихом коне». Как «Чапаев» помогал выявлять немецких шпионов «Красный» командир Василий Чапаев не мог ездить верхом?

Как ни странно, мальчишки были правы. Такое кино действительно есть. Вернее, для них оно ещё будет. «Чапаев» — единственный советский фильм, к которому вполне официально сняли самый настоящий сиквел. С тем же актёром Борисом Бабочкиным в главной роли.

Другое дело, что сняли его в 1941 году, и было кино коротеньким — всего лишь пять с половиной минут. Да, это агитка, сделанная буквально на коленке в самые первые недели войны — премьера состоялась 31 июля 1941 г. Называлась эта короткометражка «Чапаев с нами». Там Василий Иванович действительно выплывает, отряхивается и, узнав, что «опять немцы полезли», командует: «По коням!» И разражается мощной речью, из которой почти весь фильм и состоит. В самом финале — красивая танковая атака и сотни самолётов, которые должны смести немцев с лица земли.

Самое забавное, что танки запросто могли появиться и в каноническом фильме «Чапаев». Причём тоже в финале. Более того, именно такой финал создатели фильма и планировали — танковая атака красных на Лбищенск и марш по освобождённому от белых городу.

Этот финал, который кажется фантастикой — дескать, какие ещё танки у красных — более или менее соответствовал исторической правде. Пусть не танки, но броневики в дивизии Чапаева точно были — целый сводный бронеотряд. С реальным монстром — машиной «Гарфорд-Путилов», вооружённой пушкой и тремя пулемётами, весом в 11 тонн и экипажем из 8 человек. Было и кое-что полегче, например двухбашенные пулемётные броневики «Остин». Также Чапаев располагал двумя авиаотрядами общей численностью в 30 самолётов, так что финал Васильевы действительно могли забабахать грандиозный — с мощными взрывами, трупами и кровищей.

«Впереди, на лихом коне». Как «Чапаев» помогал выявлять немецких шпионов От любви до ненависти. Почему Чапаеву не везло с женщинами?

Но не стали. Жизнь показала, что правильно сделали — народу по душе пришёлся именно такой Чапаев, как у них. Например, устраивающий штабные игры не на картах, а с помощью чугунка варёной картошки. Кстати, любопытный момент. Фильм был в СССР настолько растаскан на цитаты и настолько узнаваем с любого кадра, что во время Великой Отечественной, если верить рассказам, эпизод с картошкой служил своего рода тестом. Перед вызывающим подозрения — а не внедрённый ли это немцами шпион — вываливали чугунок картошки и задавали вопрос: «Отряд следует походным порядком. Где должен быть командир?» Любой ответ, отличающийся от единственно верного «Впереди, на лихом коне», выявлял несоветского человека. Хорошо, что в окончательный вариант фильма вошла именно эта сцена — первоначально Чапаев, объясняя свои тактические ухватки, рисовал схемы палочкой на песке.

 
 
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