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Дакота напомнила, что она «бульба», и спела по-белорусски свой давний хит
Источник материала: Tut.by
Рита Дакота выложила в Instagram видео, где поет свой хит «Спички» на белорусском языке и приглашает (уже по-русски) на концерт в Минске, который
Под видео Рита написала, что «вообще-то я бульба» и сказала, что ехать в тур по Беларуси пока не планирует — выступит лишь в столице.
— Любимая Беларусь, любимый Минск! Я очень скоро к вам приеду, — говорит она в конце видео, анонсируя будущее выступление, на котором прозвучат лучшие песни и свежие хиты.
Напомним, что Рита Дакота заявила о себе в рамках телевизионного проекта «Фабрика звезд-7», затем — в качестве самостоятельной артистки и популярного сонграйтера. Первый сольный концерт певицы в Минске год назад
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Рита Дакота выложила в Instagram видео, где поет свой хит «Спички» на белорусском языке и приглашает на концерт в Минске, который состоится 17 декабря в Prime Hall.
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