Дакота напомнила, что она «бульба», и спела по-белорусски свой давний хит

Источник материала: Tut.by

Рита Дакота выложила в Instagram видео, где поет свой хит «Спички» на белорусском языке и приглашает (уже по-русски) на концерт в Минске, который состоится 17 декабря в Prime Hall .

Под видео Рита написала, что «вообще-то я бульба» и сказала, что ехать в тур по Беларуси пока не планирует — выступит лишь в столице.

— Любимая Беларусь, любимый Минск! Я очень скоро к вам приеду, — говорит она в конце видео, анонсируя будущее выступление, на котором прозвучат лучшие песни и свежие хиты.

Напомним, что Рита Дакота заявила о себе в рамках телевизионного проекта «Фабрика звезд-7», затем — в качестве самостоятельной артистки и популярного сонграйтера. Первый сольный концерт певицы в Минске год назад прошел с аншлагом.

Когда: 17 декабря, 20.00 Где: Прайм Холл Сколько: 52 — 92 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

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