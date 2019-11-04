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С заботой о малой Родине

05.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

С заботой о малой Родине
Все желающие смогли примерить боевую форму спасателей

В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины» работники Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с Хидринским сельисполкомом 9 октября организовали праздничное мероприятие «Ярмарка безопасности».

Все пришедшие на праздник активно участвовали в организованных спасателями конкурсах на интерактивных площадках «Печки-лавочки», «Жучки-паучки», «Безопасный электрик», «Пожар», «АПИ», «Спасатель», «Огнетушитель» и «Вызов экстренных служб».


С заботой о малой Родине

С заботой о малой Родине
Присутствующие проходят квесты на знание правил пожарной безопасности

Затем с участниками ярмарки была проведена профилактическая беседа по вопросам безопасности жизнедеятельности: от безопасного устройства и эксплуатации печного отопления и электропроводки до правил разведения костров и сжигания мусора на приусадебных участках. Старший инспектор СПиВО Кобринского РОЧС Андрей Абрамчук при ведении диалога с присутствующими отметил, что к пожару приводит беспечность людей при обращении с огнем, а также игнорирование правил пожарной безопасности. Поэтому Андрей Александрович напомнил основные меры поведения при обращении с огнем, дал рекомендации по использованию электрических приборов, газовых установок и объяснил, как правильно пользоваться огнетушителем в случае возникновения пожара. Людям также напомнили алгоритм действий во время ЧС и правила экстренного вызова службы МЧС.

 Благодаря мероприятию каждый участник смог получить грамотный ответ на интересующий вопрос.

 

Ксения АЛИЗАР.

ФОТО из архива Кобринского РОЧС.

 
 
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