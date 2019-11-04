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В Мозыре бесправник на Volvo пытался скрыться от ГАИ, но заехал в тупик
Источник материала: Tut.by
Бесправник на Volvo пытался скрыться от ГАИ в Мозыре,
Инцидент произошел 2 ноября на улице Куйбышева в Мозыре. Инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю Volvo, который превысил скорость, однако тот требование проигнорировал и попытался скрыться.
Сотрудники ГАИ начали преследовать иномарку. Вскоре автомобиль заехал в тупик, где водителя задержали.
Нарушителем оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что он ранее был лишен прав за передачу управления пьяному. На молодого человека инспекторы составили административные протоколы.
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Нарушителем оказался 20-летний парень. На молодого человека инспекторы составили административные протоколы.
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