В Мозыре бесправник на Volvo пытался скрыться от ГАИ, но заехал в тупик

Источник материала: Tut.by

Бесправник на Volvo пытался скрыться от ГАИ в Мозыре, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел 2 ноября на улице Куйбышева в Мозыре. Инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю Volvo, который превысил скорость, однако тот требование проигнорировал и попытался скрыться.

Сотрудники ГАИ начали преследовать иномарку. Вскоре автомобиль заехал в тупик, где водителя задержали.

Нарушителем оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что он ранее был лишен прав за передачу управления пьяному. На молодого человека инспекторы составили административные протоколы.