74 кило сыра и 798 багетов. Что можно купить на среднюю французскую пенсию

Французы получают одни из самых высоких пенсий в Европе, — в среднем 1389 евро в месяц (3168 рублей при курсе евро 2,28 рубля) — как пишет газета Le Figaro. Правда, чтобы получать такую сумму, нужно иметь трудовой стаж не менее 41 года. Учитывая, что до 2017 года пенсионный возраст в республике составлял 60 лет (теперь — 62 года), ради пенсии в 1389 евро начинать трудовую деятельность надо было с 19 лет. Или, чтобы получить полную пенсию, надо дожидаться 65 лет (а для рожденных после 1995 года — 67 лет).

А что можно купить на среднюю французскую пенсию? Подсчитали "АиФ" (для расчета мы использовали цены на товары и услуги в Париже * ).

8 месяцев оплаты коммунальных услуг

В Париже месячный счет за «коммуналку» составляет 167 евро (380 рублей) за квартиру площадью 85 квадратных метров. Сумма включает плату за отопление, водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора.

Ежемесячного пособия среднестатистического парижанина-пенсионера хватит на восемь с лишним месяцев оплаты жилищно-коммунальных услуг.

74 килограмма сыра

Сложно представить рацион француза без сыра, в стране производят под 500 самых разных сортов: бри, камамбер, мюнстер, рокфор, конте… Килограмм местного сыра в Париже можно купить за 18,64 евро (42 рубля). Средней пенсии хватит на 74,5 килограмма.

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798 багетов

А где сыр, там обязательно должен быть багет. Его в знаменитых парижских пекарнях предлагают за 1,74 евро за полкилограмма. Делим пенсию в 1389 евро на эту стоимость и получаем 798 багетов (или 400 кг хлеба).

173 бутылки вина

Разумеется, Францию сложно представить и без ее вин. Бутылка среднего класса в супермаркете продается за 8 евро (18,5 рублей). Выходит, что за месяц французский пенсионер может купить 173 бутылки вина.

780 бутылок пива

Пол-литровая бутылка местного пива в Париже стоит 1,78 евро (4 рубля). Таким образом, средней французской пенсии хватит на 780 бутылок пенного (или 390 литров).

1157 литров молока

Иногда вместо вина и пива лучше выпить молока, литр которого стоит 1,2 евро (2,74 рубля). А пенсии в 1389 евро хватит на 1157 литров.

108 кг курицы

В Париже килограмм куриной грудки предлагают за 12,87 евро (30 рублей). Французы, которые «заработали» среднюю пенсию, могут спустить ее почти на 108 кг курицы.

78 кг говядины

Как и везде, говядина во Франции дороже курицы: 17,82 евро (40 рублей) за килограмм вырезки. Значит, на среднюю пенсию можно купить почти 78 кг.

754 кг картофеля

Килограмм картофеля в Париже в среднем стоит 1,84 евро (4,2 рубля). Делим размер пенсии на этот ценник и получаем 754 кг.

497 кг помидоров

Помидоры стоят дороже: 2,79 евро (6,36 рубля) за килограмм. На ежемесячную выплату французский пенсионер может позволить себе 497 кг помидоров.

457 кг яблок

Пожилые люди обязательно должны есть фрукты. Начнем с яблок. В парижских магазинах их отдают за 3,04 евро (6,8 рубля) за килограмм. Значит, пенсии должно хватить почти на 457 кг яблок.

524 кг апельсинов

Зато апельсины в Париже дешевле: 2,65 евро (6 рублей) за килограмм. На среднюю пенсию выходит 524 кг.

652 кг бананов

Самый дешевый фрукт во французской столице, который удалось найти АиФ, — это банан. 2,13 евро (4,86 рубля) за килограмм. Делим пенсию в 1389 евро на 2,13 и получаем 652 кг.

160 пачек сигарет

Курение во Франции непопулярно: в списке стран по потреблению сигарет республика занимает 65 место (между Латвией и Германией). Оно и понятно: табак во Франции дорогой. Пачка сигарет здесь стоит 8,65 евро (19,73 рубля). Дороже, чем целая бутылка вина!

На среднюю пенсию получается 160 пачек.

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163 раза перекусить в ресторане быстрого питания

Комбо-обед в известной сети ресторанов быстрого питания в Париже стоит 8,5 евро. Получается, что среднестатистический пенсионер может питаться фаст-фудом 163 раза в месяц.

890 литров бензина

Если бы «стандартный» французский пенсионер захотел потратить все ежемесячное пособие на бензин, он мог бы закупить 890 литров топлива. Литр горючего на парижских заправках стоит 1,56 евро (3,56 рубля).

1028 километров на такси

А мог бы проехать 1028 километров на такси (в парижских таксопарках средний тариф — 1,35 евро за километр).

126 билетов в кино

Что делают европейцы, когда выходят на пенсию? Путешествуют, отдыхают и радуются жизни. Благо пособия позволяют. Например, на среднюю ежемесячную выплату можно 126 раз сходить в кино (билет на международный релиз стоит 11 евро (25 рублей)).

34 месяца фитнеса

Если бы среднестатистический француз захотел потратить месячную пенсию на абонемент в спортзал, он смог бы позволить себе 34 месяца фитнеса. В Париже абонементы стоят порядка 40,26 евро (2858,4 рубля) в месяц.

* При подготовке материала использовались сведения онлайн-базы данных об условиях и уровне жизни в мире Numbeo.