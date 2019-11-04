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В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»
05.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
2 ноября в областном Дворце творчества детей и молодежи состоялся областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон».
Акция нацелена на приобщение к движению КВН учащихся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Такая активная форма творческой активности превалирует в молодежной среде и является
В этом году в акции приняли участие команды КВН:
Доброжелательная атмосфера, сплоченность команд, дух соперничества и хорошее настроение стали главными атрибутами игры. Ребята показали яркие и содержательные выступления, горячую поддержку им оказывали болельщики – учащиеся и педагоги учреждений образования г. Гродно.
По итогам всех конкурсных заданий победителем в областной творческой акции КВН «Осенний марафон» стала команда «Культурная столица», ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодёжи».
Дипломами 2 степени награждены: команда КВН «Не такие как все», ГУО «Средняя школа №2 им. Н.П. Массонова г. Свислочь» и команда КВН «Непохожие», ГУО «Средняя школа №7 г. Волковыска».
Дипломами 3 степени награждены: команда КВН «Вспышка», ГУО «Средняя школа №17 г. Лиды» и команда КВН «Сироп», ГУО «Средняя школа №28 г. Гродно».
В номинации «Лучший актёр игры» победителем признан Юсейн Раим, команда КВН «Культурная столица», ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодёжи» а в номинации «Лучшая актриса игры» победителем признана Сартисон Арина, команда КВН «Не такие как все», ГУО «Средняя школа №2 им. Н.П. Массонова г. Свислочь».
Команда КВН «Культурная столица», ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодёжи» будет представлять Гродненскую область на республиканском конкурсе.
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2 ноября в областном Дворце творчества детей и молодежи состоялся областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон». Акция нацелена на приобщение...
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