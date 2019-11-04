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В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»

05.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»

2 ноября в областном Дворце творчества детей и молодежи состоялся областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон».

Акция нацелена на приобщение к движению КВН учащихся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Такая активная форма творческой активности превалирует в молодежной среде и является эффективным средством профилактики.

В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»
В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»

В этом году в акции приняли участие команды КВН:

  • «Сороконожки», ГУО «Средняя школа №40 г. Гродно»;
  • «Те самые», ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и молодёжи»;
  • «Не такие как все», ГУО «Средняя школа №2 им. Н.П. Массонова г.Свислочь»;
  • «Непохожие», ГУО «Средняя школа №7 г. Волковыска»;
  • «Шкоднікі», ГУО «Голынковская средняя школа» Зельвенского района;
  • «Вспышка», ГУО «Средняя школа №17 г. Лиды»;
  • «Енотики», сборная команда ГУО «Средняя школа №1 г.Дятлово», ГУО «Средняя школа №3 г. Дятлово»;
  • «Культурная столица», ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодёжи»;
  • «КМТС», ГУО «Средняя школа №1 г. Новогрудка»;
  • «Фаворит», ГУО «Средняя школа №2 г. Ошмяны»;
  • «Легион», ГУО «Средняя школа №6 г. Сморгони»;
  • «Сироп», ГУО «Средняя школа №28 г. Гродно».

Доброжелательная атмосфера, сплоченность команд, дух соперничества и хорошее настроение стали главными атрибутами игры. Ребята показали яркие и содержательные выступления, горячую поддержку им оказывали болельщики – учащиеся и педагоги учреждений образования г. Гродно.

В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»
В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»

По итогам всех конкурсных заданий победителем в областной творческой акции КВН «Осенний марафон» стала команда «Культурная столица», ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодёжи».

Дипломами 2 степени награждены: команда КВН «Не такие как все», ГУО «Средняя школа №2 им. Н.П. Массонова г. Свислочь» и  команда КВН «Непохожие», ГУО «Средняя школа №7 г. Волковыска».

Дипломами 3 степени награждены: команда КВН «Вспышка», ГУО «Средняя школа №17 г. Лиды» и команда КВН «Сироп», ГУО «Средняя школа №28 г. Гродно».

В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»

В номинации «Лучший актёр игры» победителем признан Юсейн Раим, команда КВН «Культурная столица», ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодёжи» а в номинации «Лучшая актриса игры» победителем признана Сартисон Арина, команда КВН «Не такие как все», ГУО «Средняя школа №2 им. Н.П. Массонова г. Свислочь».

Команда КВН «Культурная столица», ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодёжи» будет представлять Гродненскую область на республиканском конкурсе.

В Гродно прошел областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон»

edu-grodno.by
 
Теги: Гродно
 
 
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2 ноября в областном Дворце творчества детей и молодежи состоялся областной этап республиканской творческой акции «Осенний марафон». Акция нацелена на приобщение...
 
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