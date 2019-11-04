Уважаемые жители Несвижского района!
6 ноября, в 15.30, у памятника В.И. Ленину состоится митинг, посвященный 102-й годовщине Октябрьской революции.
Приглашаем принять участие в данном мероприятии.
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6 ноября, в 15.30, у памятника В.И. Ленину состоится митинг, посвященный 102-й годовщине Октябрьской революции
05.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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6 ноября, в 15.30, у памятника В.И. Ленину состоится митинг, посвященный 102-й годовщине Октябрьской революции
Уважаемые жители Несвижского района! 6 ноября, в 15.30, у памятника В.И. Ленину состоится митинг, посвященный 102-й годовщине Октябрьской революции. Приглашаем
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