Источник материала: Нясвижскiя навiны

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2 ноября, в рамках 27 тура «Беларусбанк – высшей лиги-2019», «Городея» в домашнем матче одержала верх над гродненским «Неманом» — 1:0. Единственный гол в этой встрече на 74-й минуте забил нападающий «сахарников» Артем Архипов. Эта победа гарантировала дружине Олега Радушко место не ниже 7-го в итоговом протоколе чемпионата за 3 тура до его завершения, а количество набранных очков — 43 (у занимающих 5-6 места «Ислочи» и «Торпедо-БЕЛАЗ» — по 45, у минского «Динамо» — 47, 4 место) — позволяет вступить в борьбу за более высокие места.

В субботу, 9 ноября, «городейцев», чьим титульным спонсором является Городейский сахарный комбинат, ждет еще одно испытание: матч 28 тура чемпионата с СФК «Слуцк» — командой Слуцкого сахарорафинадного комбината. «Сахарное дерби» начнется в 14 часов в Слуцке на стадионе «Городской».