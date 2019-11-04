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Несвижский завод детского питания — юным жителям района

05.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Забота о подрастающем поколении — наша общая задача. Приятно, когда эту заботу проявляют не только близкие и родные люди, учреждения образования, но и просто неравнодушные.

 

Как сообщила «НН» заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Светлана Шатрун, в преддверии осеннего оздоровления сладкие и полезные подарки от ООО «Несвижский завод детского питания» получил каждый ребенок, обучающийся в учреждениях образования нашего района. В качестве спонсорской помощи для ребят были поставлены высококачественные творожки «Верховье».

Данный пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а радость и добро.

«НН».

 


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Забота о подрастающем поколении — наша общая задача. Приятно, когда эту заботу проявляют не только близкие и родные люди, учреждения
 
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