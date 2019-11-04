Ипэшники возвращаются на рынки и ТЦ, но по-прежнему теряют рынок и покупателей

Источник материала: Tut.by

Индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной торговлей, продолжают терять рынок. В январе−сентябре этого года на ИП и физлиц приходилось 9,3% розничного товарооборота, а год назад — 11%. Это следует из данных Белстата. Тем временем предприниматели начали возвращаться в розничную торговлю, сообщают в Министерстве по налогам и сборам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Лучше всего ситуация по этому показателю в Гродненской области здесь на ИП и физлиц приходится 13,4% от всего розничного товарооборота (год назад — 15,3%). В Минске — 6,8% (год назад — 8,2%).

При этом удельный вес ИП и физлиц в товарообороте торговли упал за последний год во всех регионах. К примеру, в Минской области сразу на 2,2 процентных пункта.

Удельный вес ИП и физлиц в товарообороте торговли регион удельный вес в январе−сентябре 2019 года, в % удельный вес в январе−сентябре 2018 года, в % Брестская 11,7 13,6 Витебская 12,4 14,5 Гомельская 10 11,2 Гродненская 13,4 15,3 Минская 7 9,2 Могилевская 9,5 10,8 Минск 6,8 8,2 по стране 9,3 11

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил Петр Арушаньянц, который на тот момент занимал должность директора департамента по предпринимательству Минэкономики. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже, в апреле−марте, этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.

ИП возвращаются в торговлю

Тем временем индивидуальные предприниматели начали возвращаться в торговлю. По данным Министерства по налогам и сборам, на начало октября их насчитывалось 66 680, на начало июля — 66 463, а на 1 января этого года — 66 532, а на начало октября 2018-го — 66 180.

При этом суммы уплаченных этими ИП налогов выросли — с 96,8 до 104,1 миллиона рублей (январь-сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).