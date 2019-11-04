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Ипэшники возвращаются на рынки и ТЦ, но по-прежнему теряют рынок и покупателей
Источник материала: Tut.by
Индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной торговлей, продолжают терять рынок. В январе−сентябре этого года на ИП и физлиц приходилось 9,3% розничного товарооборота, а год назад — 11%. Это следует из данных Белстата. Тем временем предприниматели начали возвращаться в розничную торговлю, сообщают в Министерстве по налогам и сборам.
Лучше всего ситуация по этому показателю в Гродненской области здесь на ИП и физлиц приходится 13,4% от всего розничного товарооборота (год назад — 15,3%). В Минске — 6,8% (год назад — 8,2%).
При этом удельный вес ИП и физлиц в товарообороте торговли упал за последний год во всех регионах. К примеру, в Минской области сразу на 2,2 процентных пункта.
О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей
После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже, в апреле−марте, этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.
ИП возвращаются в торговлю
Тем временем индивидуальные предприниматели начали возвращаться в торговлю. По данным Министерства по налогам и сборам, на начало октября их насчитывалось 66 680, на начало июля — 66 463, а на 1 января этого года — 66 532, а на начало октября 2018-го — 66 180.
При этом суммы уплаченных этими ИП налогов выросли — с 96,8 до 104,1 миллиона рублей (январь-сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
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Индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной торговлей, продолжают терять рынок.
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