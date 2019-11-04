4, 5 и 6 ноября — щедрые предложения в магазине «Радуга».
Икра лососевая «Совьет», 95г — 5,99 руб.
Скидка до -60% на всю выпечку собственного производства
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Щедрые предложение в магазине «Радуга»
05.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
4, 5 и 6 ноября — щедрые предложения в магазине «Радуга».
Икра лососевая «Совьет», 95г — 5,99 руб.
Скидка до -60% на всю выпечку собственного производства
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4, 5 и 6 ноября — щедрые предложения в магазине «Радуга».
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