Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль начал торги на бирже 5 ноября ростом до максимума за 41 день. Биткойн +97.02.

Курс доллара поднялся всего на 0,0014 BYN до 2,0429 BYN/USD. Напомним, что вчера его курс обвалился на 0,0124 BYN.

Курс евро снизился ещё на 0,0025 BYN до 2,2784 BYN/EUR. Сегодня евро дешевеет уже второй день подряд, а минувшую неделю он завершил на максимуме за 51 день.

Курс российского рубля вырос на 0,0030 рубля до 3,2279 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 41 день.

Bitcoin − 9262.05$ (+97.02);

Bitcоin Cash/ВСС – 289.01$ (+2.36);

Litecoin − 62.35$ (+3.61);

Еthеreum − 184.04$ (+2.44);

ZCаsh − 37.48$ (+0.35);

DigitalCash − 72.24$ (+0.5);

Monero − 62.44$ (-0.66).



