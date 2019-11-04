Выгода до 12500 руб. в День рождения Geely!

Новому заводу СЗАО «БЕЛДЖИ» исполняется 2 года! В честь такого знаменательного события, мы, как официальный дилер СЗАО «БЕЛДЖИ», объявляем о запуске акции и возможности получить пакет подарков к Новогодним праздникам! Выбирайте свой Geely ATLAS или Geely Emgrand Х7 - и получите 3 ВЫГОДЫ!!!
ВЫГОДА 1
Мы дарим скидку 3000 рублей на лучшие комплектации Geely ATLAS и 2000 рублей на Geely Emgrand Х7.
ВЫГОДА 2
Комплект зимних шин в подарок при покупке акционных автомобилей до 31.12.2019!
ВЫГОДА 3
Льготный кредит со ставкой 3,9%!
Хотим показать Вам наглядно выгоду кредита со ставкой 3,9%. Мы посчитали в денежном выражении выплаты по кредиту со ставкой 3,9% и сравнили с выплатами по обычному автокредиту в республике.
Итак... Выгода по нашему кредиту в нашем автосалоне составляет до 8500 рублей!!! И мы представляем единственный автомобильный бренд в стране, автомобили которого можно приобрести в кредит со ставкой всего 3,9%!
Еще плюсы автокредита в нашем автосалоне:
● Для того, чтобы стать счастливым владельцем нового Geely, достаточно сделать первый взнос в размере всего 10% ● Срок кредитования с низкой ставкой – до 7 лет!
А если сложить все подарки и скидки, которые мы предлагаем сейчас, то суммарная выгода составляет до 12500 рублей!!!
И приятный бонус – бесплатная поддержка на дороге. В любой ситуации Geely позаботится о вас.
Какой же автомобиль выбрать вам?
Geely ATLAS – стильный, умный и комфортный городской кроссовер.
Geely ATLAS очень технологичный автомобиль, оснащен интеллектуальными системами безопасности и управления, комфорта и защиты здоровья, системой коммуникации между водителем и автомобилем. Благодаря команде дизайнеров во главе с Питером Хорбери, ведущем дизайнером Volvo и входившим в состав команды дизайнеров группы Ford - Land Rover, Jaguar и Aston Martin, этот автомобиль имеет элегантный и притягательный облик.
Geely Emgrand Х7
Если вы ищете оптимальное сочетание отличного кроссовера и честной цены, представляем вам Geely Emgrand Х7.
Geely Emgrand Х7 – семейный кроссовер, комфортный и надежный, отлично подойдет для путешествий и совместных поездок. Стильный дизайн кроссовера разработан талантливой командой во главе с Джорджетто Джуджаро.
Имея отличные ходовые характеристики, качество и технологичность, данную модель отличает безопасность повышенного уровня. По результатам прохождения серии тестов по методике C-NCAP, кроссовер показал один из лучших результатов в мире среди автомобилей класса SUV, получив оценку 5+ звезд.
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7 – идеальный вариант для тех, кто часто в дороге, для кого автомобиль – «рабочая лошадка».
Практичный, экономный и надежный. Автомобиль имеет просторный салон и системы на основе современных технологий. Отличительная особенность Emgrand 7 в семействе седанов – очень вместительный багажник.
Успейте выбрать свой автомобиль до 31 декабря!
В автосалоне GEELY официального дилера ООО «БелАВТОномия»