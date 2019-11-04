Выгода до 12500 руб. в День рождения Geely!

Источник материала: Виртуальный Брест

Новому заводу СЗАО «БЕЛДЖИ» исполняется 2 года! В честь такого знаменательного события, мы, как официальный дилер СЗАО «БЕЛДЖИ», объявляем о запуске акции и возможности получить пакет подарков к Новогодним праздникам! Выбирайте свой Geely ATLAS или Geely Emgrand Х7 - и получите 3 ВЫГОДЫ !!!

ВЫГОДА 1

Мы дарим скидку 3000 рублей на лучшие комплектации Geely ATLAS и 2000 рублей на Geely Emgrand Х7.





ВЫГОДА 2

Комплект зимних шин в подарок при покупке акционных автомобилей до 31.12.2019!





ВЫГОДА 3

Льготный кредит со ставкой 3,9%!

Хотим показать Вам наглядно выгоду кредита со ставкой 3,9%. Мы посчитали в денежном выражении выплаты по кредиту со ставкой 3,9% и сравнили с выплатами по обычному автокредиту в республике.

Итак... Выгода по нашему кредиту в нашем автосалоне составляет до 8500 рублей!!! И мы представляем единственный автомобильный бренд в стране, автомобили которого можно приобрести в кредит со ставкой всего 3,9%!

Еще плюсы автокредита в нашем автосалоне:

● Для того, чтобы стать счастливым владельцем нового Geely, достаточно сделать первый взнос в размере всего 10%

● Срок кредитования с низкой ставкой – до 7 лет!





А если сложить все подарки и скидки, которые мы предлагаем сейчас, то суммарная выгода составляет до 12500 рублей!!!





И приятный бонус – бесплатная поддержка на дороге. В любой ситуации Geely позаботится о вас.

Какой же автомобиль выбрать вам?

Geely ATLAS – стильный, умный и комфортный городской кроссовер.

Geely ATLAS очень технологичный автомобиль, оснащен интеллектуальными системами безопасности и управления, комфорта и защиты здоровья, системой коммуникации между водителем и автомобилем. Благодаря команде дизайнеров во главе с Питером Хорбери, ведущем дизайнером Volvo и входившим в состав команды дизайнеров группы Ford - Land Rover, Jaguar и Aston Martin, этот автомобиль имеет элегантный и притягательный облик.





Geely Emgrand Х7

Если вы ищете оптимальное сочетание отличного кроссовера и честной цены, представляем вам Geely Emgrand Х7 .

Geely Emgrand Х7 – семейный кроссовер, комфортный и надежный, отлично подойдет для путешествий и совместных поездок. Стильный дизайн кроссовера разработан талантливой командой во главе с Джорджетто Джуджаро.

Имея отличные ходовые характеристики, качество и технологичность, данную модель отличает безопасность повышенного уровня. По результатам прохождения серии тестов по методике C-NCAP, кроссовер показал один из лучших результатов в мире среди автомобилей класса SUV, получив оценку 5+ звезд.





Geely Emgrand 7

Geely Emgrand 7 – идеальный вариант для тех, кто часто в дороге, для кого автомобиль – «рабочая лошадка».

Практичный, экономный и надежный. Автомобиль имеет просторный салон и системы на основе современных технологий. Отличительная особенность Emgrand 7 в семействе седанов – очень вместительный багажник.





Успейте выбрать свой автомобиль до 31 декабря!

В автосалоне GEELY официального дилера ООО «БелАВТОномия»

г. Брест, ул. Морозова, 28А

+375(162) 50-86-66

+375 (33) 650 49 49 МТС

+375 (29) 650 49 49 Velcom

СПРАВОЧНАЯ GEELY - 7728 Velcom, МТС

geely-brest.by

Время работы:

понедельник – пятница с 09:00 до 19:00

суббота, воскресенье с 10:00 до 16.00

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

г. Брест, ул. Морозова, 28А

+375 29 535 49 49

г. Кобрин, ул. Николаева, 72

+375(29) 223-96-22 , +375(1642) 4-00-19

В скором времени планируется открытие сервисных центров в г. Барановичи и в г. Пинск.

ВАЖНО: Акционные предложения «Скидка до 3000 рублей» и «Комплект зимних шин в подарок» действуют также и для юридических лиц.

*на правах рекламы

ООО «БелАВТОномия»

УНП 291079292