Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники

Источник материала: Виртуальный Брест

График работы учреждений здравоохранения в ноябрьские выходные и праздники будет изменен, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.





Медучреждения страны 7 ноября будут работать по графику праздничного дня, 8 ноября — по графику рабочего дня, 9 и 16 ноября — по графику субботнего дня, а 10 ноября — по графику выходного.

Амбулаторно-поликлинические организации, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, организации медтехники и иные 7 ноября будут работать как в праздничный день, 8 и 9 ноября — по графику субботы, 10 ноября — по графику выходного, а 16 ноября — рабочего дня.