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Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
05.11.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
График работы учреждений здравоохранения в ноябрьские выходные и праздники будет изменен,
Медучреждения страны 7 ноября будут работать по графику праздничного дня, 8 ноября — по графику рабочего дня, 9 и 16 ноября — по графику субботнего дня, а 10 ноября — по графику выходного.
Амбулаторно-поликлинические организации, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, организации медтехники и иные 7 ноября будут работать как в праздничный день, 8 и 9 ноября — по графику субботы, 10 ноября — по графику выходного, а 16 ноября — рабочего дня.
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График работы учреждений здравоохранения в ноябрьские выходные и праздники будет изменен, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения. ...
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