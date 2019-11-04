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Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники

05.11.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

График работы учреждений здравоохранения в ноябрьские выходные и праздники будет изменен, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники

Медучреждения страны 7 ноября будут работать по графику праздничного дня, 8 ноября  по графику рабочего дня, 9 и 16 ноября  по графику субботнего дня, а 10 ноября — по графику выходного.

Амбулаторно-поликлинические организации, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, организации медтехники и иные 7 ноября будут работать как в праздничный день, 8 и 9 ноября  по графику субботы, 10 ноября — по графику выходного, а 16 ноября  рабочего дня.

 
 
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  График работы учреждений здравоохранения в ноябрьские выходные и праздники будет изменен, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения. ...
 
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