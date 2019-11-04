«Прямая линия» по вопросам налогообложения

14 ноября 2019 года с 11.00 до 12.00 состоится «прямая линия» по теме: «Особенности исчисления НДС и механизм применения ЭСЧФ в 2019 году».
На ваши вопросы по телефону 8 (017) 229-79-00 ответит начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Светлана Ивановна НОВИКОВА.
Вопросы по теме можно также направить на электронный адрес:
Наиболее актуальные, часто задаваемые вопросы и ответы на них будут опубликованы на страницах ближайших номеров журнала «Налоги Беларуси».
Почтовый ящик no-reply@nalog.gov.by служит для автоматической рассылки сообщений и
не требует ответа или подтверждения. При необходимости направления дополнительной
информации следует воспользоваться официальным электронным адресом инспекции по
месту постановки на учет.