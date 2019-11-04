«Прямая линия» по вопросам налогообложения

Источник материала: Кировец





14 ноября 2019 года с 11.00 до 12.00 состоится «прямая линия» по теме: «Особенности исчисления НДС и механизм применения ЭСЧФ в 2019 году».

На ваши вопросы по телефону 8 (017) 229-79-00 ответит начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Светлана Ивановна НОВИКОВА.

Вопросы по теме можно также направить на электронный адрес: nalogbel@mail.ru , сделав пометку «Прямая линия».

Наиболее актуальные, часто задаваемые вопросы и ответы на них будут опубликованы на страницах ближайших номеров журнала «Налоги Беларуси».

http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/r-osobennosti-ischislenija-nds-i-mexanizm-primenenija-eschf-v-2019-godur-34605/

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не требует ответа или подтверждения. При необходимости направления дополнительной

информации следует воспользоваться официальным электронным адресом инспекции по

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