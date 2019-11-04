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Водители должны пользоваться европротоколом при мелких ДТП. В чем его преимущество
Источник материала: СТВ
Часто ли пользуются европротоколами в Беларуси, рассказали в программе
Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Очень много плюсов будет при заполнении европротокола. В первую очередь, виновник ДТП не будет привлечен к ответственности. Если это ДТП произошло на дворовой территории, когда ты не учел габариты своего транспортного средства и сделал царапину на машине, которая была припаркована, намного проще решить этот вопрос, заполнить европротокол. и не начинается административный процесс. К тому же у сотрудников в это время есть возможность выехать куда-то на ДТП с тяжкими последствиями или заниматься регулированием транспортных потоков для того, чтобы избежать какого-либо коллапса в городе.
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Часто ли пользуются европротоколами в Беларуси, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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