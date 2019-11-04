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В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в десятки раз

05.11.2019 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Индия задыхается от смога. В Нью-Дели объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень загрязнения воздуха в столице превысил критический в десятки раз. В школах и детских садах отменены занятия. Из-за плохой видимости в работе аэропорта возникли серьезные перебои. Власти делают все возможное для улучшения ситуации: все строительные работы, провоцирующие поднятие пыли, запрещены. Введены кардинальные меры по уменьшению на дорогах количества машин.

В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в десятки раз

Причиной резкого ухудшения ситуации власти называют фермеров, которые сжигают на полях сухую траву после сбора урожая, а также многочисленные салюты в честь недавно прошедшего праздника Дивали.

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Новости Индии. Индия задыхается от смога. В Нью-Дели объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень загрязнения воздуха в...
 
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