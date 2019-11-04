В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в десятки раз

Источник материала: СТВ

Новости Индии. Индия задыхается от смога. В Нью-Дели объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень загрязнения воздуха в столице превысил критический в десятки раз. В школах и детских садах отменены занятия. Из-за плохой видимости в работе аэропорта возникли серьезные перебои. Власти делают все возможное для улучшения ситуации: все строительные работы, провоцирующие поднятие пыли, запрещены. Введены кардинальные меры по уменьшению на дорогах количества машин.





Причиной резкого ухудшения ситуации власти называют фермеров, которые сжигают на полях сухую траву после сбора урожая, а также многочисленные салюты в честь недавно прошедшего праздника Дивали.