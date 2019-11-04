Вертолёт с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку

Источник материала: СТВ

Новости Боливии. Вертолет с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе полета по маршруту Колкири-Оруро в хвостовом винте летательного аппарата произошла поломка. Пилот принял решение о посадке. Приземление прошло успешно. Никто из пассажиров не пострадал.

В правительстве не исключили, что это могло быть криминальной атакой. Ведется расследование произошедшего.



