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Вертолёт с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку
Источник материала: СТВ
Новости Боливии. Вертолет с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе полета по маршруту Колкири-Оруро в хвостовом винте летательного аппарата произошла поломка. Пилот принял решение о посадке. Приземление прошло успешно. Никто из пассажиров не пострадал.
В правительстве не исключили, что это могло быть криминальной атакой. Ведется расследование произошедшего.
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Новости Боливии. Вертолет с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе полета по маршруту...
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