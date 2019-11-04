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Вертолёт с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку

05.11.2019 12:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Боливии. Вертолет с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе полета по маршруту Колкири-Оруро в хвостовом винте летательного аппарата произошла поломка. Пилот принял решение о посадке. Приземление прошло успешно. Никто из пассажиров не пострадал.

В правительстве не исключили, что это могло быть криминальной атакой. Ведется расследование произошедшего.

Вертолёт с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку

Люди в материале: Эво Моралес
 
 
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Новости Боливии. Вертолет с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе полета по маршруту...
 
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