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Япония потеряла почти 2 млрд долларов из-за тайфунов
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Япония несет убытки: эксперты подсчитали размер ущерба от обрушившихся на страну тайфунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рыболовному и сельскому хозяйству непогода обошлась почти в 2 миллиарда долларов. И эта цифра может возрасти, поскольку работы по ликвидации последствий удара стихии еще не завершены.
В общей сложности были зафиксированы 8,5 тысяч фактов нарушения оросительных систем, пострадали посевы на площади в 140 квадратных километров. Также серьезный ущерб был нанесен рыболовным портам и прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.
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Новости Японии. Япония несет убытки: эксперты подсчитали размер ущерба от обрушившихся на страну тайфунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 12...
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