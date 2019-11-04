Лейборист Линдсей Хойл стал новым спикером Палаты общин Великобритании

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Британский парламент выбрал нового спикера Палаты общин. Им стал лейборист Линдсей Хойл, который с 2010 года занимал пост старшего заместителя спикера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За его кандидатуру в четвертом туре отдали голоса 325 депутатов. Хойл займет место Джона Беркоу, ушедшего в отставку по своему желанию 31 октября. Теперь кандидатуру спикера должны утвердить Палата лордов и королева, однако эти процедуры рассматриваются как формальность.



