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Лейборист Линдсей Хойл стал новым спикером Палаты общин Великобритании

05.11.2019 12:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Британский парламент выбрал нового спикера Палаты общин. Им стал лейборист Линдсей Хойл, который с 2010 года занимал пост старшего заместителя спикера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За его кандидатуру в четвертом туре отдали голоса 325 депутатов. Хойл займет место Джона Беркоу, ушедшего в отставку по своему желанию 31 октября. Теперь кандидатуру спикера должны утвердить Палата лордов и королева, однако эти процедуры рассматриваются как формальность.

Лейборист Линдсей Хойл стал новым спикером Палаты общин Великобритании

Люди в материале: Линдсей Хойл
 
 
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Новости Великобритании. Британский парламент выбрал нового спикера Палаты общин. Им стал лейборист Линдсей Хойл, который с 2010 года занимал пост старшего...
 
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