Румас снова поручил разобраться с организациями, где зарплаты ниже 400-500 рублей

Источник материала: Ежедневник





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сделал последнее предупреждение руководству предприятий и организаций, на которых средняя зарплата ниже 400-500 рублей.

«Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией (с зарплатами ниже 400 и 500 рублей – ред.) уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему - последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», - сказал Румас на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.

По словам Румаса, предприятий, где зарплата была ниже 400 руб., осталось всего 9, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация. Следующий этап - разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 руб., отметил он, сообщает пресс-служба Совмина.