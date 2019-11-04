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Румас снова поручил разобраться с организациями, где зарплаты ниже 400-500 рублей
05.11.2019 13:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сделал последнее предупреждение руководству предприятий и организаций, на которых средняя зарплата ниже 400-500 рублей.
«Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией (с зарплатами ниже 400 и 500 рублей – ред.) уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему - последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», - сказал Румас на заседании Совмина по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года.
По словам Румаса, предприятий, где зарплата была ниже 400 руб., осталось всего 9, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация. Следующий этап - разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже 500 руб., отметил он, сообщает пресс-служба Совмина.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сделал последнее предупреждение руководству предприятий и организаций, на которых средняя зарплата ниже 400-500 рублей.
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