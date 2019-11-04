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ЗВР Беларуси выросли до рекордных 9,2 миллиарда долларов

05.11.2019 12:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ЗВР Беларуси выросли до рекордных 9,2 миллиарда долларов

Объем золотовалютных резервов Беларуси продолжает расти, отметил на заседании Совмина по итогам работы экономики за девять месяцев премьер-министр страны Сергей Румас.

«Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервы страны с начала года увеличились на 2 млрд долларов и на 1 ноября составили 9,2 млрд долларов», — цитирует премьера БелТА.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября выросли до 9,2 млрд долларов. Напомним, что на 1 октября 2019 года ЗВР Беларуси составили 8,8 млрд долларов.

Объем международных резервных активов на 1 января 2020 года, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, должен составить не менее 7,1 миллиарда долларов.
 
 
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Объем золотовалютных резервов Беларуси продолжает расти, отметил на заседании Совмина по итогам работы экономики за девять месяцев премьер-министр страны Сергей...
 
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