Источник материала: Ежедневник





Объем золотовалютных резервов Беларуси продолжает расти, отметил на заседании Совмина по итогам работы экономики за девять месяцев премьер-министр страны Сергей Румас.

«Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервы страны с начала года увеличились на 2 млрд долларов и на 1 ноября составили 9,2 млрд долларов», — цитирует премьера БелТА .

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября выросли до 9,2 млрд долларов. Напомним, что на 1 октября 2019 года ЗВР Беларуси составили 8,8 млрд долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЗВР Беларуси выросли до рекордных 9,2 миллиарда долларов Объем золотовалютных резервов Беларуси продолжает расти, отметил на заседании Совмина по итогам работы экономики за девять месяцев премьер-министр страны Сергей...

Объем международных резервных активов на 1 января 2020 года, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, должен составить не менее 7,1 миллиарда долларов.