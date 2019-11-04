Источник материала: Новости Волковыска

1 ноября правительство представило на рассмотрение проект бюджета на будущий год. 4 ноября в Минске прошло расширенное заседание комиссии по бюджету и финансам Нижней палаты белорусского парламента. Сегодня, 5 ноября, в Овальном зале состоится встреча членов правительства, профильных министров и парламентариев.

Один из основных вопросов рост заработной платы в бюджетной сфере и потери от налогового маневра России.

По словам Людмилы Добрыниной, главы комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания в проект бюджета на следующий год заложено увеличение заработной платы в бюджетной сфере на 10-11%.

По базовому сценарию развития белорусской экономики ожидается получить доходы бюджета в сумме 24,4 миллиарда рублей. Из них 19,8 млрд будут получены за счет налогов.

Кроме этого, зарабатывать страна планирует:

за счет сохранения ставок акцизов на автомобильное топливо; за счет стимулировании ввоза легковых автомобилей из третьих стран;

за счет увеличения акцизов на крепкие алкогольные напитки (на 6%) и табачные изделия (около 15%).

При этом предполагается рост ВВП – 1,9%, ставка рефинансирования – 9,5%, инфляция – 5%, цена нефти 60 долларов за баррель.

Утвердят ли данный проект бюджета, и все ли смогли предусмотреть в Правительстве покажет время.