Источник материала: Новости Волковыска

После обеда в понедельник многие пользователи не смогли попасть к себе на странички.

При входе на страничку личных сообщений появлялась запись о том, что они «заболели» и страница обновится через несколько секунд. У некоторых пропали личные фото, аудиофайлы не загружались.

В 16.53 по Московскому времени в Твиттере на страничке Вконтакте появилось заявление, что проблема у партнерского дата-центра. Команда Вк оперативно занимается решением вопроса.

Многие пользователи успели связать появившеюся проблему с планируемым запуском 1 ноября 2019 года закона об суверенном рунете и алгоритма проверки и удаления сообщений, содержащих оскорбления и нецензурную лексику. Руководство социальной сети информацию не подтвердило.