Источник материала: Новости Волковыска

Рано или поздно каждый человек имеющий глаза начинает чувствовать снижение остроты зрения или усталость в глазах. Но идти к врачу многие не торопятся. Сейчас мы попробуем разобраться можно ли помочь глазам с помощью зарядки, сколько нужно иметь пар очков и можно ли долго носить линзы.

В современном мире все больше людей в своей профессиональной деятельности имеют зрительную нагрузку. Все чаще мы привязаны к монитору днем, а вечером к экрану телевизора или телефона.

За последние 5 лет значительно помолодели глазные заболевания.

Если раньше катаракта выявлялась после 70 лет, сейчас все чаще у обращающихся к врачу 30-летних молодых людей выявляют эту болезнь «бабушек и дедушек».

Недавно на рынке появились перфорационные очки-тренажеры с дырочками. Помогут ли они восстановить зрение?

Офтальмологи говорят, что скорее это дополнительный метод чтобы остановить прогрессирование миопии или снять усталость глаз. Любая гимнастика для глаз может улучшить самочувствие и временно снять нагрузку, но такая гимнастика не может обеспечить хорошее зрение на длительное время.

При усталости глаз врачи рекомендуют отвернуться от своего рабочего стола минут на десять (хотя бы) и поочередно каждым глазом секунд 8-10 смотреть то на максимально близкий предмет, то на максимально удаленный (можно делать это и с карандашом). И так по 10 повторов. Таким образом мы расслабляем зрительную мышцу.

Также эффективно рисование с закрытыми глазами геометрических фигур.

Или простая прогулка 10-15 минут вокруг здания, по парку.

И все-таки вопрос в лоб: очки или линзы?

Сейчас есть линзы, которые можно носить месяц. Правда ли они безопасны?

Ответить однозначно на этот вопрос не возьмется ни один специалист.

Надо помнить, что линза, из какого бы современного материала ни была сделана линза, это все же инородное тело, надетое на глаз. Организм его не предусматривает.

Наиболее безопасный режим – это линзы днем, очки вечером. А вот то, что в самолете нельзя использовать линзы, миф (не забывайте только увлажнять глаза специальными каплями).

Что касается лазерной коррекции, то все гораздо сложнее. Любое хирургическое вмешательство должно проводиться только при назначении врача. Принять самостоятельно решение о лазерной коррекции не удастся.

Не забывайте ухаживать за своими глазами, давайте им отдых от гаджетов, своевременно обращайтесь к офтальмологу и Ваши глаза будут долго радовать Вас яркими картинками жизни