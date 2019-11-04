Несмотря на теплые не по сезону дни, сотрудники Госавтоинспекции подсказывают, что уже при понижении температуры асфальта до +7 - 5℃ сцепление летних шин с дорогой становится значительно хуже.

Первые заморозки, туман, дождь, мокрый снег – все это неминуемо ведет к скользкой проезжей части. Ездить в таких условиях на летней резине просто опасно для жизни.

Что нужно помнить при выборе зимних шин:

  • зимние шины имеют особую маркировку: две латинские буквы М и S
  • устанавливать зимние шины необходимо на все четыре колеса (при установке на ведущую ось при экстренном торможении машина уходит в занос, что чаще всего становится причиной ДТП)
  • шипованная резина рекомендована при использовании автомобиля за городом
  • всесезонная резина не лучший вариант, летом она слишком быстро изнашивается, а зимой не всегда способна справиться с обледеневшим дорожным покрытием
  • После 1 декабря для тех, кто «забыл» сменить шины будут применяться штрафные санкции. 

Также ответственность грозит за езду с изношенным протектором (высота рисунка менее 4 мм).

Услуги шиномонтажа в Волковске предоставляются по следующим адресам*:

СТО "Ремонт глушителя"

Волковыск, Советская улица 29
 
 
 
 
 

Автостёкла

Волковыск, Красноармейская улица 15
 
 
 

InterServis

Волковыск, Интернациональная улица 81
 
 
 
 
 

Bosch Авто Сервис

Волковыск, Госпитальная улица
 
 
 
 
* Взято из открытых источников