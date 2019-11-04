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Volkswagen привезет на шоу SEMA квартет доработанных моделей Teramont и Jetta

05.11.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне открытия выставки SEMA в Лас-Вегасе, ежегодно радующей энтузиастов новинками в мире автомобильного тюнинга, компания Volkswagen раскрыла четыре любопытных проекта.


Это четыре подготовленных к выставке шоу-кара, три из которых — на основе кроссовера Atlas, который в нашей стране известен под именем Teramont. Все они украшены разнообразными аксессуарами и демонстрируют широкие возможности кастомизации модели.


Volkswagen Atlas Adventure Concept

Volkswagen Atlas Adventure Concept

Первый из них — это Atlas Adventure Concept, который от серийной версии отличается расширителями колесных арок, лифтованной подвеской с пружинами H&R, дополнительной светотехникой, палаткой на крыше и внедорожными шинами Yokohama. Также на борту имеется дрон DJI Mavic с камерой.


Volkswagen Atlas Basecamp Concept

Кроссовер Atlas Basecamp Concept немцы представили еще в прошлом году — показ на SEMA означает, что большая часть представленных на нем доработок станет доступна для заказа уже этой осенью. Дорожный просвет тут увеличен на 38 мм, появились новые 17-дюймовые колесные диски с грязевыми шинами размерности 265/70, а на крыше установлен багажник с держателями для велосипедов.


Volkswagen Atlas Concept by Thule

Volkswagen Atlas Concept by Thule

Третий шоу-кар на базе Atlas подготовлен в сотрудничестве с Thule и построен по схожему принципу, что и два других вышеупомянутых концепта — улучшить проходимость призваны увеличенный просвет, а также различные внедорожные аксессуары. На крыше Atlas Concept by Thule смонтирован дополнительный багажник с креплениями для палатки, среди прочих особенностей — окрашенные в черный цвет 20-дюймовые колесные диски Vossen.


Volkswagen Jetta GLI H&R Special Springs

Наконец, четвертый автомобиль, который Volkswagen покажет на SEMA, основан на «разогретом» седане Jetta GLI и подготовлен при участии специалистов компании H&R Special Springs. Они основательно поработали с подвеской машины, установив новые стабилизаторы и регулируемые блоки амортизатор-пружина (типа coil-over). Увы, во всех четырех случаях никаких доработок моторов не предусмотрено.

 
 
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Накануне открытия выставки SEMA в Лас-Вегасе, ежегодно радующей энтузиастов новинками в мире автомобильного тюнинга, компания Volkswagen раскрыла четыре любопытных...
 
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