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Volkswagen привезет на шоу SEMA квартет доработанных моделей Teramont и Jetta
Источник материала: Tut.by
Накануне открытия выставки SEMA в Лас-Вегасе, ежегодно радующей энтузиастов новинками в мире автомобильного тюнинга, компания Volkswagen раскрыла четыре любопытных проекта.
Это четыре подготовленных к выставке шоу-кара, три из которых — на основе кроссовера Atlas, который в нашей стране известен под именем Teramont. Все они украшены разнообразными аксессуарами и демонстрируют широкие возможности кастомизации модели.
Первый из них — это Atlas Adventure Concept, который от серийной версии отличается расширителями колесных арок, лифтованной подвеской с пружинами H&R, дополнительной светотехникой, палаткой на крыше и внедорожными шинами Yokohama. Также на борту имеется дрон DJI Mavic с камерой.
Кроссовер
Третий шоу-кар на базе Atlas подготовлен в сотрудничестве с Thule и построен по схожему принципу, что и два других вышеупомянутых концепта — улучшить проходимость призваны увеличенный просвет, а также различные внедорожные аксессуары. На крыше Atlas Concept by Thule смонтирован дополнительный багажник с креплениями для палатки, среди прочих особенностей — окрашенные в черный цвет 20-дюймовые колесные диски Vossen.
Наконец, четвертый автомобиль, который Volkswagen покажет на SEMA, основан на «разогретом» седане
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Накануне открытия выставки SEMA в Лас-Вегасе, ежегодно радующей энтузиастов новинками в мире автомобильного тюнинга, компания Volkswagen раскрыла четыре любопытных...
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