Минчане пожаловались в прокуратуру на незаконную стройку в «Лебяжем» – им ответили

Источник материала: KYKY

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» получила ответ на жалобу в адрес «Тапаса», который продолжает стройку рядом с заказником «Лебяжий», передает «Радые Свабода». Прокуратура решила не реагировать на незаконное строительство.

Как следует из ответа прокуратуры, «Тапас» допустил факты самовольного строительства» объекта общественного питания с благоустройством прилегающей ландшафтно-рекреационной зоны в районе проспекта Победителей и Ратомской улицы».

О том, чем занимается «Тапас» и почему это больше года возмущает беларускую общественность, мы уже подробно рассказывали . Если вкратце, то год назад нападающий хоккейной команды президента Павел Белый, владелец «Тапаса», стал возводить между ЖК «Олимпик Парк» и «Лебяжим» одноэтажный ресторан. Здесь также будут набережная и площадка с беседкой для наблюдения за птицами. При этом земельный участок утвердили только в апреле 2019 года, а отчет об оценке воздействия объекта на окружающую среду – в августе 2019-го.

В ноябре прошлого года Администрация Центрального района Минска выяснила, что «Тапас» выполнял строительно-монтажные работы «без разрешительной и проектной документации». Застройщика оштрафовали. Но в том же 2018-м Александр Лукашенко подписал указ № 468, которым в срочном порядке изменил генплан Минска. Стройку сразу же вычеркнули из зоны природных территорий под особой охраной.

26 июля 2019 года Мингорисполком утвердил проект детального планирования на эту территорию с учетом размещения объекта компании «Тапас». Положительное заключение на него также выдала «Главгосстройэкспертиза». Сейчас, исходя из ответа прокуратуры, сейчас администрация Центрального района Минска подготовила материалы об объекте, чтобы принять решение «о самовольном строительстве».

Мингорисполком должен решить, сносить самовольную постройку или принять ее в эксплуатацию. На данным момент неясно, как поступят городские власти. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» же консультируется с юристами, чтобы продолжить защищать «Лебяжий».