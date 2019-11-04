Здесь жмут даже девушки, или Найдите время для себя!

Источник материала: Ивьевский край

Вечером в спортзале Ивьевской детско-юношеской спортивной школы очень жарко! И это не преувеличение. Не верите? Загляните хотя бы на несколько минут. И для вас, вероятно, найдется, чем там заняться. А для тех, кто еще сомневается, приоткроем тайну завесы.





















Нас встречает инструктор-методист Ивьевского районного физкультурно-спортивного клуба Светлана Гуща, которая с удовольствием рассказывает о том, как используется потенциал спортивного зала для взрослого населения города.

- Ежедневно с 18.00 до 21.00 двери спортивной школы открыты для всех желающих заниматься физкультурой, спортом, одним словом, вести здоровый образ жизни. Стоимость одного занятия три рубля. Выгодней, конечно, покупать абонемент на месяц, который обойдется в 30 рублей. Экономия очевидна.

Заглядываем в тренажерный зал, где проходят занятия атлетической гимнастикой. Большинство занимающихся - мужчины, но есть среди любителей силовых тренировок и девушки - Виктория Ладыко и Татьяна Курилова. Мы как раз застали Вику за жимом штанги. Если честно, аж мурашки по коже… Здорово как!









Светлана Гуща рассказывает, что завсегдатаями тренажерного зала является восемь человек. Они занимаются по своим индивидуальным программам, отлично понимают все тонкости силовых тренировок и, конечно, не откажут в помощи любому новичку. Владимир Нарон и Валерий Макуцевич здесь чувствуют себя, как рыба в воде. Да это и видно по их внешнему виду.

- Самое очевидное преимущество силовых тренировок заключается в том, что они сделают вас сильнее и повысят вашу работоспособность, - рассказывают мужчины. - Это облегчит повседневную жизнедеятельность и, конечно, будет увеличивать энергию и как результат - повысит настроение. Становясь сильнее, замечая изменения в своем теле, как мужчины, так и женщины укрепляют уверенность в себе и повышают самооценку.

Тренажерный зал оснащен всевозможными тренажерами: беговой дорожкой, велотренажерами, эллиптическим тренажером, различными штангами, гирями, гантелями, одним словом всем, что надо для занятий силовыми - и кардиотренировками.

Перемещаемся в зал, где звучит ритмичная музыка, и "трудятся" красивые девушки. Именно трудятся, работают над своей фигурой. Здесь проводятся занятия по фитнесу, которые ведет молодой специалист, тренер-преподаватель Ивьевской ДЮСШ Юлия Молочко. До этого Светлана сама проводила фитнес-тренировки.

- Три дня в неделю у нас проводятся занятия по фитнесу в вечернее время, - рассказывает С. Гуща. - Примерно пять лет назад все это начиналось. И постепенно количество желающих "быть в хорошей форме" только увеличивается. Объединяя множество направлений, занятия фитнесом преследуют сразу две цели - изменение форм, веса тела и общее оздоровление организма.

Однако для их достижения, подчеркивает Светлана Гуща, необходимо регулярно тренироваться. Очень просто - расставить приоритеты и начать задумываться над понятиями "важно-неважно", "срочно-несрочно". Проблема не в наличии или отсутствии свободного времени, а в элементарной лени и нежелании изменить привычный уклад жизни, продолжает собеседница.

Еще одна причина, кроме лени, - неумение планировать собственный график жизни. Время само по себе ниоткуда не появится. Его надо будет найти или создать, сэкономив на продолжительности прочих дел, ужимая, отменяя или поручая их выполнение кому-нибудь другому.

В результате время на фитнес обязательно найдется, уверены мои следующие собеседницы - Марина Моисеенкова и Маргарита Жебрик.

М. Моисеенкова:





Фитнесом я начала заниматься, будучи студенткой. Потом были вынужденные перерывы. Но теперь я вновь в спортивном зале и очень счастлива. Вы не представляете, какой заряд бодрости и энергии дают эти занятия. Я довольно быстро с помощью фитнеса пришла в форму после родов.

Для меня эти занятия стали уже частью жизни, если хотите, образом. Без них трудно представить себя. Самое сложное в любом деле - начать. Говорят, привычка вырабатывается за 2-3 недели. Это время стрессовых реакций, когда новичок может "сорваться". Можно, конечно, в этот период побаловать себя за стойкость духа подарками, но в фитнесе главное - это действовать. Спорт формирует не только тело, он еще и закаляет характер.

М. Жебрик:



- Я занимаюсь фитнесом около двух лет и уже представить себя не могу без тренировок. В выходные дни, например, когда спортшкола не работает, я занимаюсь дома. Мой организм уже привык к ежедневным физическим нагрузкам, а я - к отличному подтянутому телу. Теперь ведь никакого труда не составляет выбрать себе комплекс упражнений для фигуры, стоит только открыть Интернет. Все это, конечно, здорово. Но заниматься в компании единомышленников намного лучше. Это больше мотивирует, заставляет быть ответственными.

К разговору присоединяется начинающий фитнес-инструктор Юлия Молочко, которая, можно сказать, осваивает вместе со своими подопечными азы фитнеса. К занятию девушка основательно готовится. Говорит, надо внимательно все изучить, подобрать нужный комплекс упражнений, чтобы каждая мышца была задействована.

Девушки занимаются по системе известной американской фитнес-инструктора Джиллиан Майклс. Заниматься по ее курсу несложно, так как тренировка очень сбалансирована: есть часть кардионагрузки и часть силового тренинга. Тренировка не надоедает и не успевает вызвать чувство усталости, когда начинаешь заниматься через "не могу". В рамках тренинга не предусмотрено время для отдыха, лишь пятисекундные перерывы для восстановления дыхания.

Юлия рассказывает, что тренировка построена не по классической схеме, когда вначале идет разогрев мышц с помощью кардио, затем проводится силовая часть, которая прорабатывает каждую группу мышц по очереди.





Для занятий фитнесом весь необходимый набор: от элементарных гантелей разного веса до бодибаров, фитболов и различных утяжелителей для рук и ног.

Светлана Гуща добавляет, что для людей пожилого возраста также проводится занятия по фитнесу, но тренировки имеют несколько иной характер, более щадящий. Самой старшей участнице такой адаптивной физкультуры Вере Васильевне Павловской 83 года. Регулярно посещают занятия 7-8 человек.

С женщинами среднего возраста работает волонтер ТЦСОН Валентина Ивановна Завадская. Светлана не скрывает слов восхищения этими спортсменками, которые достигают хороших результатов и не останавливаются в своем физическом развитии.

Популярность приобретает скандинавская ходьба, приверженцев которой становится все больше. Светлана Гуща пять лет назад начала обучать этой методике пожилых людей и теперь с гордостью говорит о результатах и, конечно, о пользе ходьбы.

















-Поначалу многие стеснялись ходить по городу с палками, - рассказывает собеседница.- Но теперь это воспринимается абсолютно нормально. Однажды, возвращаясь поздно с работы, я заметила женщину, держащую скандинавские палки не совсем правильно. Подошла и не поверила своим глазам: оказалось, что это моя подопечная бабушка, которая год назад имела кучу проблем с походкой. А это - спинка прямая, походка уверенная, бодрая. Вот вам и вся реклама.

Практически все, как и при обычной ходьбе. При этом не требуется большая скорость, а требуется определенная работа мышц плечевого пояса, туловища, пресса. Усилие, создаваемое этими мышцами, при каждом шаге передается через палку на опорную поверхность и происходит отталкивание от поверхности. В этом и состоит смысл ходьбы с палками. Если сравнивать с медленным бегом, который по определению более энергозатратен, ходьба с палками при медленной скорости по этому показателю не уступает. При этом бежать могут не все, а ходить с палками могут все.

Светлана Гуща говорит, что хочется не останавливаться на том, что есть, а развиваться дальше.

- Планирую привлекать к занятиям фитнесом категорию женщин 40 + и молодых мам, которые могут прийти в спортзал с детьми. Для них тоже будут организованы занятия. Это, по-моему, отличная идея для времяпровождения с детьми, пример для ведения здорового образа жизни.

Во время нашей беседы к Светлане обратилась молодая пара: парень пожелал купить девушке абонемент для занятий спортом на месяц. Вот такой подарок для любимой! Мне кажется, - это круче набора косметики или флакончика духов…

И. БУТУРЛЯ.

Фото из архива

ФСК и С. ЗЕНКЕВИЧА.