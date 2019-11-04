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Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей

05.11.2019 13:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
www.globallookpress.com

Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Иванов сказал, что из-за напряженного ритма жизни в мегаполисе супруги все реже общались и со временем отдалились друг от друга. Кроме того, супруг Милявской отметил, что хотел завести детей с певицей, но за девять лет брака этого не случилось.

Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
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Напомним, иск о разводе Дмитрий Иванов подал в октябре. Ранее адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин заявил о намерении подать ходатайство о признании брака фиктивным.

 
 
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www.globallookpress.com Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода. ...
 
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