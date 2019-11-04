Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей

Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Иванов сказал, что из-за напряженного ритма жизни в мегаполисе супруги все реже общались и со временем отдалились друг от друга. Кроме того, супруг Милявской отметил, что хотел завести детей с певицей, но за девять лет брака этого не случилось.

Прощайте, Лондон и счёт в банке. Как живут жёны бизнесменов после развода Подробнее

Напомним, иск о разводе Дмитрий Иванов подал в октябре. Ранее адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин заявил о намерении подать ходатайство о признании брака фиктивным.