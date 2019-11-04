65 лет творческого пути

Сельский Дом культуры пос. Усяж, уютно расположившийся на въезде в поселок, с первого взгляда кажется величественным островом спокойствия. Но стоит войти в его двери, как моментально погружаешься в атмосферу творчества, праздника, вдохновения. И в предстоящие выходные для этого будет особая причина: СДК празднует свой 65-летний юбилей!





Есть такая профессия — дарить людям тепло, любовь и радость. Это о них, работниках культуры. Самое большое количество праздников выпадает на их долю. Без их участия трудно представить календарные, профессиональные, городские, сельские, детские, семейные и многие другие праздники.

Дому культуры — 65 лет! И сегодня, несмотря на почтенный возраст, он остается культурным центром поселка. Он по-прежнему молод и полон творческого вдохновения. И хотя многие, по старинке, называют его клубом, это место, где витает дух созидания, молодости, оптимизма, таланта и хорошего настроения. Сколько удивительного рождалось на сцене СДК, сколько приятных, радостных минут доставили зрителям за 65 лет те, кто по праву называют себя артистами.





История Усяжского СДК берет свое начало в далеком 1954-м году, когда, в связи с ростом поселка и увеличением числа молодежи, возникла необходимость строительства Дома культуры — места, где можно было бы отдохнуть в свободное от работы время.

В декабре 1954-го года было сдано в эксплуатацию новое типовое здание СДК. Оно вмещало в себя зрительный зал на 250 мест, танцевальный зал, библиотеку с читальным залом, киноаппаратную, а также 3 рабочих кабинета.





В то время Усяжский СДК возглавлял Иван Николаев. Он трудился во главе коллектива порядка 30-ти лет. В Доме культуры работал хоровой кружок, большим спросом пользовалась биллиардная. Ежегодно в ДК появлялись новые кружки и формирования. В 1963-м году здесь начал работать духовой оркестр под руководством Казимира Скуратовича. В 1970-м начал свою работу ВИА «Ровесник». В 1980-м руководство коллективом СДК приняла Раиса Язвинская. Она внесла огромный вклад в работу учреждения. Хорошим помощником для нее стала Вероника Клышко — художественный руководитель.

С 1985-го года хоровым коллективом продолжил руководить Лев Шехтман. Коллектив стал принимать участие в различных конкурсах, выезжать с концертами в район и за его пределы.

Недолгое время руководили СДК Зинаида Поддубная, Елена Мытько, Наталья Сивко, Людмила Суходольская, Владимир Середюк.





В 1999-м году Дом культуры поселка Усяж возглавила Светлана Гущанская, художественный руководитель — Наталья Сташкевич. Сейчас Наталья Ивановна Сташкевич — директор, художественный руководитель СДК — Светлана Григорьевна Гущанская.

В январе 2007-го года СДК передан в ведомство районного отдела культуры Смолевичского райисполкома.

Здесь, в Доме культуры, по-прежнему располагается сельская библиотека поселка, руководит которой Ульяна Ковалевская.

Усяжский Дом культуры, так же, как и много лет назад, является настоящим центром культурной жизни поселка. В его стенах выросло не одно поколения артистов, известных в районе и за его пределами. Народный фольклорный коллектив «Маладзiчкi» — одна из главных визитных карточек Дома культуры. Солистов Усяжского СДК знает и любит публика района. Это Екатерина Гринкевич и Владислав Качан, который построил профессиональную карьеру вокалиста. Несмотря на занятость, Владислав по-прежнему дружен с коллективом родного ДК и с удовольствием принимает активное участие в его насыщенной концертной жизни. Особого внимания заслуживает вокально-инструментальный ансамбль «Ровесник», руководит которым Николай Колтун. Этот коллектив становится все больше востребованным. Он выезжает с отдельными концертами в разные населенные пункты района. В этом году «Ровесник» принял участие в районных «Дожинках».





Сегодня в Усяжском СДК работает 11 объединений: кружок сольного пения «Ля-ля-фа», любительское объединение для подростков «Патриот», танцевальная группа «Сюрприз», танцевальный кружок «Суперкидс», танцевальная подростковая группа «Элегия», вокально-хоровой коллектив «Касталья», кружок взрослого сольного пения «Альфа», любительское объединение «В кругу друзей», театральный кружок для взрослых «Лявониха», вокальная группа «Малыши». Танцевальными коллективами руководит Диана Синявская, вокальными — Наталья Сташкевич, театральным кружком и любительскими объединениями для подростков и взрослых — Светлана Гущанская, ансамблем «Малазiчкi» — Евгения Макаревич, аккомпаниатор — Павел Папруго, а вокальную группу «Малыши» ведет молодой специалист Анастасия Назарова. Есть в СДК и своя студия звукозаписи. Звукорежиссер — Максим Береснев, его помощник — Юрий Шеремет. Здесь танцуют, поют, чествуют, отдыхают, празднуют и дарят тепло и хорошее настроение. Ни один праздник не обходится без участия работников СДК. Они тесно сотрудничают со школой, сельским исполнительным комитетом и, конечно, градообразующим предприятием поселка — ОАО «ТБЗ Усяж», в адрес которого говорят горячие слова благодарности за помощь и поддержку, которую во главе с директором Петром Федоровичем Слесарчиком предприятие оказывает Дому культуры. Вместе с клубом растут и взрослеют его артисты. Много лет в СДК занимаются Ангелина Каранкевич, Виктория Корнева, Дарья Маковская, Яна Лашук. Помощь в организации различных мероприятий оказывает СДК и Дмитрий Савко, который не один год работал здесь звукорежиссером.





Расширяется территория обслуживания. Сегодня Дом культуры поселка Усяж имеет широкую зрительскую аудиторию. Самодеятельные коллективы устраивают праздники не только для усяжцев. Они выезжают в разные населенные пункты — Трубичино, Дубовики, Шпаковщину, Юрьево, Хотеново, Мгле — с концертами, проводят праздники деревень, участвуют в районных и областных мероприятиях.

Активно сотрудничает СДК с предприятиями и организациями района — КУП «Смолевичское ЖКХ», ОАО «ПМК», ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», районным КБО, занимаясь подготовкой профессиональных, семейных праздников и вечеров. Каждую субботу здесь работает подростковая дискотека, пользуется спросом у жителей постарше и ретродискотека. Дом культуры активно сотрудничает с мастерами поселка. Регулярно в его стенах работают выставки местных умельцев, ведь Усяж богат на таланты.





Есть у Усяжского СДК и еще одна исключительная сторона: он является востребованной площадкой для съемок кинофильмов — как художественных, так и документальных. Здесь снимали эпизоды к сериалу «Сваты», военные драмы, документальный фильм про Якова Науменко и т.д. А сколько известных артистов побывало здесь: Федор Добронравов, Николай Добрынин, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Игорь Петренко, Анастасия Заворотнюк, Александр Дьяченко, Константин Соловьев и др. Танцевальная площадка у СДК, библиотека, зрительный зал — все это становилось декорациями ко многим кинофильмам.

Люди с удовольствием идут в Дом культуры. Здесь всегда интересно, душевно, празднично, тепло и уютно всем. В СДК спешат и стар и млад. Здесь рады всем и каждому.

В предстоящие выходные в Доме культуры поселка Усяж состоится юбилейная концертная программа. Здесь будут ждать гостей, а лучшей наградой для юбиляров станут полный зал и громкие овации.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках : по страницам творческой жизни сельского Дома культуры поселка Усяж.

Фото из архива СДК.