По данным Всемирной организации здравоохранения простое мытье рук предотвращает наибольшее число случаев смерти детей до 5 лет от кишечных и респираторных заболеваний во всемирном масштабе.

Многие болезни и состояния, вызываемые как вирусами, так и бактериями, могут распространяться через грязные руки, включая простудные заболевания, грипп, вирусные гепатиты, кишечные инфекции и др. Процедура простого мытья рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90% микроорганизмов и позволяет значительно снизить передачу инфекций контактно-бытовым путем, например вероятность передачи возбудителей кишечных инфекций снижается до 40% при регулярном мытье рук.

Важной обязанностью родителей является научить ребенка мыть руки после возвращения с улицы домой, перед едой, после посещения туалета и после контакта с животными.

Если нет возможности помыть руки с мылом, то нужно использовать санитайзеры. Санитайзеры – не замена мытью рук! Но в отсутствии воды с мылом это возможность снизить опасность инфекции. Санитайзеры должны содержать не менее 60% спирта в своем составе. Не стоит использовать их, если на руках есть видимое загрязнение (грязь, песок). В таких случаях используйте влажные салфетки.

Юлия ФЕДОРОВА, помощник врача-гигиениста Смолевичского районного центра гигиены и эпидемиологии.