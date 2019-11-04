На прошедшей трудовой неделе воспитанников ГУО «Пекалинский детский сад» посетили, пожалуй, самые любимые их гости — спасатели. Мальчики и девочки всегда рады этим гостям, которые каждый раз приезжают с обучающими веселыми играми, красочными подарками да еще и на пожарной машине. И в этот солнечный октябрьский денек спасатели напомнили детям о том, как опасна игра со спичками и острыми предметами, как вести себя в экстремальных ситуациях и как их избежать. Познакомили с устройством пожарной машины, показали, какими инструментами пользуются пожарные для тушения пожара и устранения других аварий. Каждый ребенок имел возможность померить настоящую каску и перчатки спасателя и побыть в роли водителя пожарной машины.

В рамках акции «За безопасность вместе» инспектор Смолевичского РОЧС Дарья Лихтарович также провела дополнительную профилактическую беседу с работниками детского дошкольного учреждения, ответила на вопросы воспитателей и вручила информационные буклеты по профилактике пожаров в жилом фонде.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото из архива Пекалинского детского сада.