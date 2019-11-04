С уверенностью в дне грядущем

В первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Смолевичская центральная районная больница» состоялась отчетно-выборная конференция.

Отчетно-выборные конференции и собрания – это прекрасная возможность оглянуться назад и оценить, что сделано профсоюзным активом за последние пять лет, а также это взгляд вперед, определение первоочередных задач на перспективу по реализации основной функции по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.

Участие в конференции приняли председатель районного объединения профсоюзов Анна Анатольевна Беца, главный технический инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Сергей Владимирович Чуринин и главный врач УЗ «Смолевичская ЦРБ» Ольга Вячеславовна Уварова, члены профсоюзной «первички» больницы.





С отчетом о проделанной работе выступала председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации УЗ «Смолевичская ЦРБ» Наталья Ивановна Калесникова.

– Отчеты и выборы в профсоюзе – ответственная пора. Ведь это своего рода и подведение итогов работы, а также постановка очередных непростых задач, возможность привлечь внимание к проблемам здравоохранения и работников отрасли, – начала выступление Наталья Ивановна. – Сила и авторитет профсоюза зависит от численности его рядов. На протяжении отчетного периода охват членством в профсоюзе с 99,8 %. (в 2014 году) вырос до 100 % – на сегодняшний день все 588 работников больницы являются членами профсоюза. Эта тенденция не изменяется на протяжении последних лет, что свидетельствует о планомерной и налаженной работе профкома по вовлечению в профсоюз работников и доверии трудящихся своим профсоюзным активистам.

Также Наталья Ивановна отметила, что вся работа профсоюзной «первички» проводится в тесном сотрудничестве с администрацией учреждения. Взаимоподдержка и взаимовыручка – сегодня эти показатели определяют стиль взаимоотношений между социальными партнерами: профсоюзным комитетом и руководителем.

В «первичке» созданы комиссии по охране труда, по работе среди молодежи, по культурно-массовой и спортивной работе, по жилищно-бытовой работе, по охране материнства и детства. Кроме того, члены профкома участвуют в совместных с нанимателем комиссиях: комиссии по трудовым спорам; комиссии по премированию; комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению и других. В организации не остается вопросов, в решении которых не принимали бы участие профсоюзы.





– Молодежь – это активная и предприимчивая часть общества, на которую возлагаются большие надежды в реализации самых интересных, смелых и новаторских идей. И в то же время, это та часть общества, которая в первую очередь нуждается в поддержке. Увлечь, заинтересовать, дать ей возможность самореализоваться как в личном плане, так и в профессиональном – одна из основных задач любой организации, в том числе и профсоюзной, – отметила Наталья Калесникова. – В целях поддержки молодых специалистов с высшим и средним медицинским образованием, коллективным договором предусмотрено повышение тарифной ставки по контракту от 20% до 50% и дополнительный поощрительный отпуск в количестве двух календарных дней, надбавка к окладу за сложность и напряженность труда до 50%. Одним из мероприятий по закреплению ЦРБ врачебными кадрами является предоставление жилья, в том числе и молодым специалистам. Профкомом всегда проводилась работа, направленная на решение проблем молодежи, поддержку позитивных молодежных инициатив. Налажено должное взаимодействие в работе с местными исполнительными и распорядительными органами, приобрело широкое развитие наставничество. И как результат совместной работы с администрацией – увеличение числа арендного жилья для молодых специалистов.

Защита жизни и здоровья человека – наиважнейшая задача профсоюза. Поэтому вопросы охраны труда и производственного травматизма работников ЦРБ остаются актуальными. Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда постоянно контролируется как профсоюзом, так и руководством больницы. Общественными инспекторами осуществляется контроль по своевременному предоставлению работникам средств индивидуальной защиты, спецодежды и созданию безопасных условий труда.

Также Наталья Ивановна акцентировала внимание на коллективном договоре и рассказала, как его условия реализуются в учреждении.

Большое внимание профком Смолевичской ЦРБ уделяет организации досуга работников организации и их семей. При активном участии профкома и привлечении профсоюзных средств осуществляются различные массовые мероприятия в коллективе.

В своем докладе Наталья Ивановна затронула практически все сферы деятельности общественной организации. А их, действительно, немало: правовая и социальная защита работников, охрана труда, соблюдение трудового законодательства, культурно-массовая и спортивная работа, работа с молодыми специалистами и др.

– Я хочу поблагодарить всех вас за понимание, здоровую критику, за ваше доверие, за активную жизненную позицию, ведь профсоюз – это все мы и, объединившись, решение любых проблем и задач нам по плечу, – резюмировала Наталья Ивановна. – Когда мы вместе, мы сохраняем не только авторитет нашего профсоюза, но и стабильность в коллективах медицинских работников, одной из главных целей которых является дальнейшее развитие отечественного здравоохранения, улучшение доступности и качества оказываемой медицинской помощи.

Главврач Ольга Уварова поблагодарила председателя первичной организации за плодотворную работу, направленную на защиту интересов трудящихся.

– Мы сильны в своем единстве. И благодаря Наталье Ивановне в нашем учреждении повышается эффективность защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся, – отметила Ольга Вячеславовна. – Приятно видеть, когда человек полностью отдает себя делу и добивается результата для общего блага.

Сергей Чуринин отметил, что один из главных вопросов, требующих активного участия профсоюза, – это профилактика производственного травматизма и контроль за выполнением требований по охране труда.

Анна Беца подвела итоги конференции и дала положительную оценку работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации УЗ «Смолевичская ЦРБ».

В ходе голосования присутствующие единогласно приняли решение вновь избрать председателем первичной профсоюзной организации Наталью Калесникову. Она поблагодарила проголосовавших и отметила, что приложит максимум усилий, чтобы работа по защите социальных интересов сотрудников больницы проводилась на высшем уровне.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.