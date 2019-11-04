Управляющий завода в Дрогичине получил штраф за то, что переписал свое «письмо счастья» на водителя

Источник материала: Tut.by

5 ноября суд Дрогичинского района огласил приговор по делу о служебном подлоге управляющего Дрогичинским комбикормовым заводом Александра Синило, пишет портал « Першы Рэгiён ».

Александр Синило признан виновным в выдаче должностным лицом заведомо ложных и внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы.

Ему дали штраф в 10 020 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Александра Синило обвиняли в том, что переписал штраф камеры фотофиксации за превышение скорости на водителя предприятия, а также в том, что вносил ложные данные в путевые листы.

Александр Синило с обвинением не был согласен. В последнем слове он рассказал, что выявил на предприятии ущерб на 15 миллионов долларов, а правоохранительные органы, вместо того, чтобы в этом разбираться, завели дело на него. Обвиняемый считает, что это — месть расхитителей завода.