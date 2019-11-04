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Управляющий завода в Дрогичине получил штраф за то, что переписал свое «письмо счастья» на водителя
Источник материала: Tut.by
5 ноября суд Дрогичинского района огласил приговор по делу о служебном подлоге управляющего Дрогичинским комбикормовым заводом Александра Синило, пишет портал «
Александр Синило признан виновным в выдаче должностным лицом заведомо ложных и внесении заведомо ложных сведений и записей в официальные документы.
Ему дали штраф в 10 020 рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Александра Синило обвиняли в том, что переписал штраф камеры фотофиксации за превышение скорости на водителя предприятия, а также в том, что вносил ложные данные в путевые листы.
Александр Синило с обвинением не был согласен. В последнем слове он рассказал, что выявил на предприятии ущерб на 15 миллионов долларов, а правоохранительные органы, вместо того, чтобы в этом разбираться, завели дело на него. Обвиняемый считает, что это — месть расхитителей завода.
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Теперь ему придется выплатить около 10 тысяч рублей штрафа.
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