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На больших выходных ГАИ будет усиленно ловить нетрезвых водителей

05.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На больших выходных ГАИ будет усиленно ловить нетрезвых водителей

С 6 по 11 ноября на территории Минской области пройдёт профилактическая акция ГАИ под названием «Трезвый водитель». Об этом сайту SlutskGorod сообщио старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

Одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения - управление в состоянии алкогольного опьянения. Статистика говорит, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением, при этом тяжесть последствий таких аварий значительно выше по сравнению с «трезвыми» происшествиями. Употребление спиртного - одна из самых частых причин ДТП с пострадавшими, отметили в ГАИ.

Больной или уставший водитель объективно оценивает свое состояние и старается не рисковать — проявляет внимание и осторожность. Нетрезвый же водитель ведёт себя наоборот, у него просыпается желание показать свой профессионализм и страсть к лихачеству. Ведь алкоголь затормаживает центры коры головного мозга, контролирующие действия и поступки человека.

Поэтому и акция Госавтоинспекции на больших выходных будет направлена в первую очередь на предупреждение ДТП по вине лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Дмитрий Семибратов напомнил, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного передачу права управления или отказ от освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и получает штраф от 1225 до 2450 рублей. За повторное в течение года аналогичное нарушение, в отношении автолюбителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется вне зависимости от того, кому оно принадлежит.

К слову, за 11 месяцев сотрудниками ГАИ Минской области выявлено около 4 тысяч фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них около 200 - повторно.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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С 6 по 11 ноября на территории Минской области пройдёт профилактическая акция ГАИ под названием «Трезвый водитель». Об этом сайту SlutskGorod сообщио старший инспектор...
 
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