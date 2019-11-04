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Захаров: «Баскову еще нужно шишки набить. Хотя он и так уже очень большие набивает»

05.11.2019 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров заявил, что понимает руководство минского «Динамо», которое доверяет Юнасу Энроту, но хотел бы, чтобы клуб учитывал и интересы сборной.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— Не секрет, что у нас проблемы с вратарями. Не беспокоит, что «Динамо» в этой ситуации делает ставку на Юнаса Энрота?

— У них есть своя точка зрения. Конечно, хотелось бы, чтобы больше играли белорусы, но как их поставить? Команда сразу начнет проигрывать. Объективно говоря, нет сейчас голкипера, который мог бы конкурировать с Энротом. Все-таки это очень серьезный вратарь. Я не имею права указывать минчанам, кого им ставить на ворота. И никогда не буду этого делать.

Другое дело, какой подход у тех же казахов. Они каждого игрока в «Барыс» берут с расчетом на то, что он будет играть за сборную. И это правильно. Сборная у них очень сильная будет — вот увидите.

Но у «Динамо» молодое руководство. Баскову еще нужно набраться опыта, набить шишки. Хотя он и так уже очень большие набивает, — сказал Захаров.

Напомним, что сборная Беларуси с 7 по 9 ноября проведет турнир в Латвии, где сыграет с командами Словении, Франции и хозяевами льда.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров заявил, что понимает руководство минского «Динамо», которое доверяет Юнасу Энроту, но хотел бы, чтобы клуб...
 
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