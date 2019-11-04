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Белорусам, которые не заплатят вовремя налог на недвижимость, могут запретить выезд из страны и водить авто

05.11.2019 13:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусам, которые не заплатят своевременно налог на недвижимость и землю, могут временно ограничить возможность выезда за границу, а также права водить автомобиль. Об этом предупреждают налоговики. Напомним, уплатить эти сборы можно до 15 ноября включительно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При неуплате вовремя земельного налога и налога на недвижимость за каждый календарный день просрочки начисляются пени. «Кроме того, неуплата или неполная уплата плательщиком сумм налогов влекут наложение штрафа», — поясняют в МНС.

Суммы налогов, которые не были уплачены в бюджет добровольно, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Задолженность будут взыскивать через суд, если ее не выплатить добровольно. «При этом мерами по обеспечению взыскания платежей в бюджет являются также временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь, ограничение права управления транспортным средством», — отмечают в ИМНС по Витебской области.

В Беларуси создан специальный банк данных, в который включены те, кому временно запрещен выезд за границу. Этой базой пользуются пограничники. В базу включают тех, за кем числятся долги в том числе по налогам, алиментам, а также должников по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В базу также попадают подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, а также уклонисты от призыва на воинскую службу.

Ранее в МВД сообщали, что белорусы, которым временно запрещен выезд за границу, не смогут отправляться в третьи страны через Россию.

Где можно уплатить налог?

В налоговой уточняют, что уплатить сбор можно любым удобным для плательщика способом: наличными через банк, интернет-банк, почту, налоговую инспекцию, сельские (поселковые) советы.

Что делать, если платежку не прислали?

Если вам не прислали платежку и вы не знаете выставленную сумму налога, то можно по своему учетному номеру (УНП) посмотреть в личном кабинете ЕРИП, выставлена ли сумма к оплате. Здесь же можно оформить получение уведомлений о выставлении счетов на электронную почту или в мессенджерах Viber и Telegram.

Если вы не помните номер УНП, который состоит из 7 символов, то его можно уточнить в сельском (поселковом) совете. УНП возможно также узнать на сайте МНС, для этого достаточно ввести ФИО плательщика.

Если же сумма к оплате не выставлена, то можно обратиться в свою налоговую инспекцию, чтобы специалисты рассчитали налог.

 
 
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При неуплате вовремя земельного налога и налога на недвижимость за каждый календарный день просрочки начисляются пени.
 
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