tut.by. Летом у монополии сменился гендиректор. Владимир Матусевич ушел в администрацию Лукашенко. Сейчас он заместитель начальника главного идеологического управления — начальник управления идеологии и информационной политики в администрации, сообщает





Новым руководителем «Белпочты» стала Светлана Юркевич. До этого она работала заместителем гендиректора по идеологии.





Вскоре Юркевич лишилась своих заместителей — «по техническим вопросам», «по вопросам имущества», «по информационным технологиям», «по экономике» и «по эксплуатации».









В пресс-службе «Белпочты» отметили, что в соответствии с концепцией развития на предприятии «ведется целенаправленная работа по повышению эффективности управленческой деятельности, организационных процессов внедрения инновационных технологий и систем, что ведет к изменению существенных условий труда». В связи с этим «заместители генерального директора приняли решение о прекращении трудовых отношений, что является законным правом каждого работника», говорится в комментарии.





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