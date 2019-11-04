В Орше открывается завод по производству стальных бесшовных баллонов

В создание предприятия инвестировано более 5 млн евро. Промышленный потенциал нового производства рассчитан на ежегодный выпуск более 53 тыс. стальных бесшовных баллонов объемом от 10 до 100 л и рабочим давлением 200-450 бар. Изделия предназначены для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных технических газов, применяемых в различных отраслях. Также предприятие будет оказывать услуги по аренде баллонов, их диагностике, ремонту и переоснащению.





Выйти на проектные мощности ООО "Цилиндерс-Бел" намерено в 2022 году. Практически весь объем выпускаемой продукции (около 97%) через торговую сеть АО "Цилиндерс Холдинг" будет экспортироваться. "Например, в Россию, где, как показывают маркетинговые исследования, в ближайшие несколько лет потребность в стальных бесшовных баллонах достигнет отметки в 4 млн штук, которую местные производители не смогут закрыть в полном объеме", - отметили в ОАО.





Новое производство, благодаря которому в Орше было создано 43 рабочих места, развернулось на территории ОАО "Завод "Легмаш", заняв более 3 тыс. кв.м неиспользуемой площади. Сейчас здесь смонтировано около 200 т оборудования для проведения всех необходимых технологических операций: от внешней обработки поступающих заготовок баллонов, нанесения резьбы и запрессовки кольца горловины до ультразвукового контроля, маркировки и нанесения защитного покрытия на поверхность изделия.









ООО "Цилиндерс-Бел" - резидент свободной экономической зоны "Витебск". Его учредителями выступают чешское АО "Цилиндерс Холдинг" и ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК". "Это не первый проект с привлечением иностранных инвестиций, который белорусская компания реализует на неиспользуемых площадях завода "Легмаш". В 2014 году здесь начало работать единственное в Беларуси предприятие по выпуску рукавов высокого давления СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел", созданное совместно с итальянской компанией Manuli Rubber Industries s.p.a.", - добавили в ОАО.



