Медвежья услуга: как россияне разводят белорусов на продаже авто

Тут каждый - и продавец, и покупатель - тянет одеяло на себя, а победит в этой "борьбе" самый стойкий. Но бывает и так, что именно потенциальный покупатель предлагает вариант, от которого сложно отказаться. Правда, вариант этот с одним "но", и этот нюанс портит всю выгоду предложения.





Анатолий: "Я минчанин, гражданин Беларуси. Решил продать свой автомобиль и подал объявление на Автобизнесе. На объявление тотчас откликнулся гражданин из Краснодара. Вопросы задавал стандартные, но одна его просьба смутила: мол, главное - с учета авто не снимайте. На мой вопрос почему он ответил: "У нас много камер, штрафы надоели. Но вы не переживайте, я только по России ездить буду". Какие нюансы, подводные камни могут возникнуть при такой продаже машины?"





Владимир: "Уже более двух месяцев я не могу продать свой снятый с учета автомобиль. Насколько мне известно, на "транзитах" он может находиться по закону не более трех месяцев. Снизил цену - сразу позвонил потенциальный покупатель с явным кавказским акцентом: мол, готов купить, завтра приеду. Я говорю: "Не вопрос, встречаемся в МРЭО и там все оформляем".





Покупателя почему-то такой вариант не устроил. Он предложил "накинуть" к цене 200 "зеленых", но чтобы без оформления. Я попросил время на раздумье, теперь сижу и думаю: может, согласиться, расписку взять? Что может произойти при таком варианте, если автомобиль будет эксплуатироваться не у нас в стране?"





Такие вопросы в редакцию Автобизнеса поступают довольно часто. Странно, что у взрослых людей и опытных автовладельцев не срабатывает инстинкт самосохранения и они пытаются влезть в непонятную для них авантюру. Но такие люди есть. И специально для них, а в принципе не только для них разъясним возможные последствия описанных выше "сделок", если можно их так назвать.





Не секрет, что продажа автомобиля в полном смысле этого слова возможна только путем заключения договора с его регистрацией в ГАИ, как это предусмотрено указом №504. Только тогда бывший собственник сможет чувствовать себя спокойно и за грехи нового владельца отвечать не будет, даже если тот не зарегистрирует автомобиль.





Любителей же "экспериментов" по продаже авто без должной регистрации сделки могут ждать "сюрпризы", причем очень неприятные.





Итак, первый вариант, при котором покупатель продает свою автомашину без снятия с учета клиенту из России. Возможны ли проблемы? Да. И вот почему.









Во-первых, если покупатель просит не снимать авто с учета, то цель этого очевидна - не отвечать за свои "заслуги" перед законом. Покупатель так прямо это и признал: "Камеры фотофиксации надоели".





При этом собственник транспортного средства юридически не изменится, что чревато прибытием в его адрес "писем счастья", если "покупатель" решит покататься по белорусским дорогам.





Статья 4.9 КоАП. Ответственность собственников (владельцев) транспортных средств





1. В случаях фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или стоянки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства, за исключением случаев, определенных частями 3 и 4 настоящей статьи.





Но камеры фотофиксации не самая большая неприятность, которая может ожидать юридического собственника автомобиля. Не забываем, что автомобиль - источник повышенной опасности. И в Беларуси, и в России владелец такого источника несет ответственность за причиненный вред.





Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих





1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.





Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании...





3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.





Российский суд в случае ДТП с негативными последствиями для здоровья потерпевшего имеет все основания возложить ответственность, в том числе материальную, не только на причинителя вреда, но и на собственника транспортного средства как владельца источника повышенной опасности.





Но как такой суд определяет собственника, если тот гражданин другого государства? Тут вступает в действие международный договор - Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.





Право собственности





2. Право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в государственные реестры, определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган, осуществивший регистрацию транспортного средства.





И в силу той же Конвенции наша страна обязана признавать и исполнять решения суда, пусть даже и зарубежного, поскольку взято соответствующее международное обязательство.





Так что если из-за границы "прилетит" иск о возмещении вреда потерпевшему, то удивляться не стоит. Собственник автомобиля может нести ответственность и в таких случаях, вплоть до конфискации, ведь он - владелец источника повышенной опасности со всеми вытекающими последствиями.









Поэтому экспериментировать с "продажей" автомобиля без снятия с учета не стоит, пусть даже автомобиль убывает в соседнюю страну. И от "выгодных" предложений вроде "я денег докину, но с учета не снимай" лучше отказаться. Только юридическая чистота и правильность сделки гарантируют отсутствие проблем в будущем.





Это касается и тех случаев, когда автомобиль снят с учета и находится на "транзитах". Формальная "продажа" такого автомобиля иностранному гражданину без регистрации сделки в ГАИ также не сулит ничего хорошего.





В случае необходимости в рамках той же Конвенции поступит запрос об оказании правовой помощи, который будет, без сомнения, исполнен, собственник будет установлен. А дальше все как было описано выше.