|
Лидский фест отменили - власти испугались приезда известных уроженцев Лиды
Источник материала: Партизан
Фестиваль в Лиде, который должен был состояться 8 ноября, отменили за несколько дней до его начала.
Организаторы хотели договориться о месте проведения с лидским музеем. Сначала директору понравилась идея, но вскоре из музея пришел письменный отказ, в котором причиной назвали отсутствие места.
В начале октября нашлась другая площадка - в торговом центре в Лиде. И здесь позже отказали.
По словам организаторов, причина в том, что на арендодателя надавили государственные органы, так как посчитали мероприятия «политическим».
Ожидалось, что Фест Lidskie познакомит посетителей с известными уроженцами Лиды.
Среди выступающих были заявлены лидер группы "Троица" Иван Кирчук, известный колясочник Александр Авдевич, марафонец Лявон Анацка, основатель «Арт Сядзібы» и руководитель магазина Symbal.by Павел Белоус, блогер Эдуард Пальчис - всего около двадцати человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль в Лиде, который должен был состояться 8 ноября, отменили за несколько дней до его начала.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)