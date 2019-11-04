Лидский фест отменили - власти испугались приезда известных уроженцев Лиды

Организаторы хотели договориться о месте проведения с лидским музеем. Сначала директору понравилась идея, но вскоре из музея пришел письменный отказ, в котором причиной назвали отсутствие места.





В начале октября нашлась другая площадка - в торговом центре в Лиде. И здесь позже отказали.





По словам организаторов, причина в том, что на арендодателя надавили государственные органы, так как посчитали мероприятия «политическим».





Ожидалось, что Фест Lidskie познакомит посетителей с известными уроженцами Лиды.









Среди выступающих были заявлены лидер группы "Троица" Иван Кирчук, известный колясочник Александр Авдевич, марафонец Лявон Анацка, основатель «Арт Сядзібы» и руководитель магазина Symbal.by Павел Белоус, блогер Эдуард Пальчис - всего около двадцати человек.