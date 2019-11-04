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Исландец 10 лет хранит бургер и картофель фри. Удивительно, насколько мало они изменились
Источник материала: Tut.by
В 2009 году исландец Хьертур Смарасон решил проверить: правда ли, что фастфуд не портится? С тех пор прошло десять лет, и следить за тем, как разлагаются гамбургер и картошка фри, можно с помощью
В 2009 году в Исландии закрыли последний McDonald’s. 31 октября того же года Хьертур Смарасон купил один из последних гамбургеров этого ресторана в стране, чтобы проверить: правда ли, что фастфуд вечный?
Смарасон хранил гамбургер и картофель фри в полиэтиленовом пакете в гараже в течение трех лет — внешне они мало изменились. В 2012 году он передал свой экспонат в Национальный музей Исландии. Через пару лет сотрудники музея отказались хранить фастфуд — несколько кусочков картошки фри пропали.
В музее поинтересовались, стоит ли выбросить еду — но Хьертур Смарасон забрал фастфуд в гостевой дом, которым заправляют его друзья. Следить за состоянием продуктов до сих пор можно через веб-камеру — и спустя десять лет гамбургер и картошка
В 2013 году в McDonald’s давали
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В 2009 году исландец Хьертур Смарасон решил проверить: правда ли, что фастфуд не портится?
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