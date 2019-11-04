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Исландец 10 лет хранит бургер и картофель фри. Удивительно, насколько мало они изменились

05.11.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2009 году исландец Хьертур Смарасон решил проверить: правда ли, что фастфуд не портится? С тех пор прошло десять лет, и следить за тем, как разлагаются гамбургер и картошка фри, можно с помощью онлайн-трансляции. Только ее называют «одной из самых скучных в мире», пишет Washington Post.


Скриншот онлайн трансляции

В 2009 году в Исландии закрыли последний McDonald’s. 31 октября того же года Хьертур Смарасон купил один из последних гамбургеров этого ресторана в стране, чтобы проверить: правда ли, что фастфуд вечный?

Смарасон хранил гамбургер и картофель фри в полиэтиленовом пакете в гараже в течение трех лет — внешне они мало изменились. В 2012 году он передал свой экспонат в Национальный музей Исландии. Через пару лет сотрудники музея отказались хранить фастфуд — несколько кусочков картошки фри пропали.

В музее поинтересовались, стоит ли выбросить еду — но Хьертур Смарасон забрал фастфуд в гостевой дом, которым заправляют его друзья. Следить за состоянием продуктов до сих пор можно через веб-камеру — и спустя десять лет гамбургер и картошка выглядят неплохо.

В 2013 году в McDonald’s давали официальный ответ по поводу исландского бургера и картошки фри: по их словам, в нормальных условиях продукты давно бы разложились, но в отсутствии достаточной влажности бактерии и плесень могут не размножаться на продуктах. «Присмотритесь, еда высохла и уж точно не выглядит как только что купленная». И будь на месте этого фастфуда бутерброд, приготовленный дома, его постигла бы та же участь.

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Теги: Минск
 
 
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В 2009 году исландец Хьертур Смарасон решил проверить: правда ли, что фастфуд не портится?
 
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