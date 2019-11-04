Совсем не похожи на живых людей: посмотрите, как жутко выглядели спящие астронавты в 80-х

Источник материала: Tut.by

В сети появилось видео, на котором запечатлены астронавты NASA, спящие на борту космического челнока «Дискавери». Ролик был записан еще в 1984 году во время миссии STS-41D, и сегодня он выглядит по-настоящему жутко: спящие в невесомости члены экипажа совсем не напоминают живых людей, а скорее похожи на манекены. Взгляните сами!