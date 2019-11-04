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life:) снижает цены на «народные смартфоны» при подключении на тарифы «Шейк»

05.11.2019 13:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оператор life:) с 5 по 12 ноября включительно снижает цены на «народные модели смартфонов»: Xiaomi Redmi Note 8 3GB/32GB, Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Redmi 8A. Важно: купить телефон со скидкой можно при подключении на тарифы «Шейк» на 19 месяцев.


Фото: TUT.BY

Например, Xiaomi Redmi Note 8 3GB/32GB раньше стоил 459 рублей, теперь же — 348. Xiaomi Redmi Note 7 3GB/32GB подешевел на 90 рублей и стоит со скидкой 357. Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Redmi 7 3GB/32GB стоят со скидкой в 99 рублей 270 рублей. А Xiaomi Redmi 8A получает скидку в 111 рублей и обойдется в 198.

Скидка Honor 10 Lite 3GB/32GB равна 102 рубля — теперь цена равна 297 рублям. Huawei P20 Lite подешевел на 99 рублей и стоит 399.

Самая большая скидка у Nokia 2.2 — 150 рублей. Так что во время акции телефон будет стоить 99 рублей.

Купить можно как в салонах, так и онлайн. Обратите внимание, что Xiaomi Redmi 6A, Honor 7A Pro, Honor 7A, Huawei Y5 Prime 2018, Meizu M6T 2GB/16GB и Meizu M8c можно купить только в интернет-магазине.

Полный список вы можете посмотреть на сайте оператора.

 
 
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Некоторые модели можно купить только в интернет-магазине.
 
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