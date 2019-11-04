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Владимир Макей примет участие во встрече глав МИД «Восточного партнёрства»

05.11.2019 14:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 ноября начался первый в истории двусторонних отношений визит министра иностранных дел Беларуси в Швецию. В частности, Владимир Макей примет участие во встрече высокого уровня по случаю десятилетия «Восточного партнерства» и проведет несколько двусторонних встреч.

Напомним, проект ЕС «Восточное партнерство» является инициативой политики соседства, которая направлена на сближение шести стран – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины – с Европейским союзом.

Владимир Макей примет участие во встрече глав МИД «Восточного партнёрства»

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Новости Беларуси. 5 ноября начался первый в истории двусторонних отношений визит министра иностранных дел Беларуси в Швецию. В частности, Владимир Макей примет...
 
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