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«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне
Источник материала: СТВ
В 2003 вся Беларусь будет ждать в эфире матча финала НХЛ. В плей-офф сильнейшей лиги планеты тогда впервые вышел белорус Руслан Салей.
Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта
Тамара Салей, мама Руслана Салея:
Его победным шайбам будет радоваться вся страна, но сильнее всего при каждой травме, при каждом ударе о бортик будет сжиматься материнское сердце.
Тамара Салей:
С его именем связаны главные победы национальной сборной – рекордные 14 сезонов в НХЛ. Салей среди величайших хоккеистов истории введен в Зал славы мирового хоккея.
Ярославскому «Локомотиву», с которым Салей летел, чтобы выйти на лед «Минск-Арены», не суждено будет сыграть своим звездным составом – в авиакатастрофе погибнет вся команда.
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В 2003 вся Беларусь будет ждать в эфире матча финала НХЛ. В плей-офф сильнейшей лиги планеты тогда впервые вышел белорус Руслан Салей. Белорусских...
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