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Длинные выходные в Беларуси: когда выплатят пенсии

05.11.2019 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получить деньги перед большими ноябрьскими выходными уже 5 ноября могут пенсионеры Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей. 6 ноября пенсии начнут выдавать в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Длинные выходные в Беларуси: когда выплатят пенсии

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получить деньги перед большими...
 
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