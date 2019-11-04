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Длинные выходные в Беларуси: когда выплатят пенсии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Получить деньги перед большими ноябрьскими выходными уже 5 ноября могут пенсионеры Минска, Могилева, Брестской и Витебской областей. 6 ноября пенсии начнут выдавать в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
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Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получить деньги перед большими...
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